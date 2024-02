Porody vedené přirozenou cestou vedly v Sokolově i v roce 2023. Potvrzují to souhrnné statistiky porodnice za uplynulých dvanáct měsíců.

Z celkového objemu porodů tvořily císařské řezy jen 18 procent, což je pod celorepublikovým průměrem. Polovina z nich byla akutní, druhá pak byla prováděná plánovaně, nejčastěji z důvodů zdravotních, kdy žena nemůže bezpečně rodit přirozenou cestou. Při plánovaném porodu císařským řezem je v nemocnici standardem přítomnost doprovodu přímo na operačním sále a laskavý císařský řez s bondingem miminka (znamená to nepřetržitý kontakt miminka s matkou ihned po porodu - pozn. red.).

Porodnice pokračuje v trendu, kdy porodní tým podporuje ženu v přirozeném tempu porodu bez zbytečných zásahů do porodního procesu. Svědčí o tom i skutečnost, že se za rok 2023 podařilo snížit už tak nízký počet nástřihů. Klesnul z velmi nízkých 10 procent dokonce na 4,8 procenta.

„Potvrzuje to dlouhodobý přístup naší porodnice, kde v posledních letech stabilně dosahujeme u porodů vedených přirozenou cestou vysokých hodnot nad osmdesáti procenty,“ potvrzuje primář sokolovské porodnice Vladimír Velický.

„Pokud je to jen trochu možné, snažíme se rodičky podpořit ve spontánním porodu například po předcházejícím císařském řezu, nebo při poloze koncem pánevním, tzn. zadečkem. Všeobecně je rozšířený názor, že v případě konce pánevního je bezpečnější císařský řez. Za splnění jasných kritérií je to však stejně bezpečný porod jako hlavičkou. A císařský řez se dá v případě komplikace udělat téměř vždy, ale dáváme přednost přirozenému porodu, pokud to podmínky umožňují. A jsem rád, že se nám takové výsledky daří dosahovat i přesto, že průměrný věk rodiček dlouhodobě roste. Pozitivní vliv na to má zcela určitě předporodní péče, kdy dnes ženy stále častěji využívají možnosti konzultací s našimi lékaři a porodními asistentkami, například v rámci oblíbených setkání Na kafíčko s čápem. To je důležité hlavně u prvorodiček, které potřebují dostatek času i klidu na předporodní přípravu,“ vysvětluje primář Velický.

Tomu, že je pro ženy hodně důležitá právě psychická pohoda, svědčí i skutečnost, že řada z nich v Sokolově využívá předporodní kurzy i cvičení pro těhotné. Doprovod u porodu z řad svých blízkých využívají tři čtvrtiny rodiček, mnohé i služeb dul, které porodnice vítá. Často si zpříjemňují porod například pomocí aromaterapie, bylinných napářek, které kromě relaxačního vlivu a snižování napětí v těle rodičky také pomáhají uvolnit porodní cesty. Ženy u porodu velmi oceňují i masáže, možnost volného pohybu a výběru polohy ke tlačení, kdy mají k dispozici nejen polohovací porodní lůžko, ale i žíněnku, vak, či porodní stoličku.

Lepší pohodě v průběhu porodu pak v Sokolově napomáhají i bezdrátové CTG pásy na měření ozev plodu, které umožňují budoucí mamince plný pohyb a nemusí ležet kvůli měření na lůžku. Velká část žen, pak v sokolovské porodnici upřednostňuje možnost vedení porodu porodní asistentkou. Ne vždy to je ale ze zdravotních důvodů možné. I tak je celkový počet porodů vedených porodní asistentkou až 72 procent. Sokolovská nemocnice patří pod skupinu Penta, stejně jako Deník.