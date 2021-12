Starostka uvedla při prosincovém jednání zastupitelstva, že rozhodování o tom, zda zůstane starostkou i poslankyní, nebylo vůbec jednoduché. „Konzultovala jsem to nejen s rodinou, ale rovněž v hnutí ANO i s koaličními partnery na radnici. Pokud by byly komunální volby až za dva roky, tak by to bylo jasné, z funkce starostky bych odešla. Ráda bych ještě dokončila některé z rozpracovaných úkolů,“ vysvětluje Oulehlová.