Přes 34 let pracovala na poště za přepážkou. Letos osmdesátiletá Marie Čermáková ze Sokolova byla 30. června poslední zákaznicí pošty 5 v Sokolově. Za deset minut zavíráme, hlásily pošťačky na přepážce v 8 hodin padesát minut. Jejich bývalá kolegyně se ptala, zda bude i nadále někdo vybírat venkovní schránku na dopisy či pohledy. Ráda totiž píše klasická blahopřání.

Poslední hodina na sokolovské poště, která skončila | Video: Cichocki Roman

"V Sokolově jsem zhruba 40 let a pracovala jsem zde na poště. Nejvíce času jsem strávila na jedničce, což je ta hlavní, která zůstává. Poté na sídlišti Michal otevřeli pobočku, to byla sedmička. Tam jsem také pracovala, ale celá budova byla tehdy šita horkou nití a na dosti místech zatékalo, fičelo a podobné problémy. Poté pobočku zrušili. V té době jsem vypomáhala i na této poště 5, která se za deset minut zavírá. Další pobočka ještě bývala na Starém náměstí," vzpomíná na svůj čas strávený u pošty Marie Čermáková.

Na právě zavřenou pobočku to má ze svého bydliště nejblíž. Špatně chodí a dolů na hlavní poštu ji bude muset pomoci rodina.

"Synové mi pomohou, o to strach nemám. Mě bolí nohy a už neslouží jak za mlada, to jsem byla jako proutek. Letos mi bude v říjnu osmdesát. Ale vždy jsem ráda psala klasická blahopřání. A ráda je píšu a posílám dodnes. Pocházím z Ostravy a tak jsem si psala celý život s rodiči, když žili. Přes smsky mi to přijde takové neosobní a ostatní vymoženosti mladých v komunikaci na internetu neovládám," říká. Mezitím přichází pošťačka, vybírá schránku a zároveň na ní nalepuje nové údaje, které budou platit. S uzavřením pobočky 5 Marie Čermáková nesouhlasí. "Je to pro mě takové divné," dodává.

Zdroj: Cichocki Roman