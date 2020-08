Chodovské pobočky České pošty v ulicích Staroměstská a Husova mění od 1. září provozní dobu.

Česká pošta - Partner. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

„Podle České pošty mezi hlavní důvody, které k této změně přispěly, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření,“ vysvětlil mluvčí Chodova Martin Polák. Nově bude otevřeno v pondělí a ve středu od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin, v ostatní všední dny od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. V sobotu se můžete vydat na poštu od 8 do 12 hodin, ve Staroměstské ulici je ale zavřeno.