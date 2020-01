Další lidé viděli potkany pobíhat po náměstí. Ptají se proto města, zda probíhá nějaká deratizace. Na město se obrátila i Michaela Sándorová. Podle ní už děti chodit do parku nechtějí, jelikož jsou všude, a zejména u rybníků, docela dost velcí potkani. Má strach o děti a doufá, že s tím bude město něco dělat. Podle Petry Bezděkovské mají potkani za obchodním domem Ural svá hnízda. Za bílého dne běžně napočítá i 20 potkanů za jednu cestu parkem a situace se prý zhoršuje. Přebíhají lidem přes cestu. Jako vrchol jí přijde, že potkani pobíhajíi po náměstí Budovatelů.

„Velká speciální ochranná deratizace na celém území města Sokolova byla provedena v roce 2017. Deratizace venkovních prostor poté probíhá v průběhu každého roku v lokalitách s výskytem potkanů na základě hlášení občanů, firem nebo případné kontroly, kterou zajišťuje městský úřad,“ řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Problém s výskytem potkanů podle něj město řeší. „V prosinci byla dvakrát provedena pokládka nástrah a poté ještě jednou v lednu. Kontroly se budou opakovat. Potkani se v této lokalitě přemnožují i kvůli neustálému krmení kachen,“ tvrdí mluvčí.

Částečná deratizace však na hlodavce neplatí. „V minulosti měla obecně závaznou vyhlášku o preventivní deratizaci každá obec či město a byla to dobrá věc, která měla smysl. Lidé si zvykli na provádění preventivních opatření proti škůdcům, a namnožení hlodavců tak bylo do velké míry eliminováno. Pokud dnes město či obec nařídí celoplošnou deratizaci, měly by si také ve vyhlášce zajistit zpětnou vazbu, zda byla provedena opravdu všude,“ říká Libor Čihák, který má s deratizací dlouholeté zkušenosti.