Potravinová sbírka trhla rekord v kraji i v republice

Karlovarský kraj – Čtrnáct a půl tuny potravin a drogistického zboží. To je konečný výsledek letošní Národní potravinové sbírky v Karlovarském kraji.

Adventní kalendáře udělají před Vánoci radost hlavně dětem. Regály Potravinové banky se postupně zaplnily.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Lidé nejenom v kraji, ale i v celé republice ukázali dobrou vůli a ochotu pomáhat a sbírka byla rekordní ve všech směrech, v tunách darovaného zboží i v počtu zapojených obchodů a dobrovolníků.

„Překvapilo nás to,“ připustil ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek. „V kraji jsme zaznamenali obrovský nárůst, to jsme nečekali,“ podotkl. Vloni se v kraji vybralo 10,1 tuny potravin a drogistického zboží, nárůst činí 43,3 procenta. „Děkujeme všem dárcům. Velice si ceníme každé konzervy, instantní polévky, zkrátka všeho, co lidé darovali. Velký dík patří i dobrovolníkům, kteří nadšením a pracovním nasazením ve svém volnu umožnili hladký průběh sbírky,“ uvedl Hloušek. „Děkujeme rovněž našim partnerům z řad neziskových a humanitárních organizací, bez kterých by sbírka jen těžko mohla existovat,“ pokračoval Hloušek.

V našem kraji se zapojilo do sbírky 17 obchodů od Aše po Ostrov a na tři sta dobrovolníků různého věku, z různých skupin. Pomáhali studenti, senioři i lidé z neziskových organizací přímo v obchodech, se svážením zboží, vybalováním i tříděním v centrálním skladu v Sokolově. Tam se pracovalo v sobotu až do pozdních nočních hodin. A regály v Potravinové bance se rychle plnily. „Rozbalování a třídění bude pokračovat ještě po celý tento týden,“ podotkl Milan Hloušek.

Jak poznamenali dobrovolníci, reakce lidí v obchodech byly různé, většinou ale vstřícné. Někdo koupil pár věcí, jiný přivezl plný koš. „Zúčastnila jsem se sbírky poprvé vloni. I letos jsem nakoupila nějaké konzervy, těstoviny, ale také třeba drogerii, pleny pro děti, hygienické potřeby nebo sprchové gely,“ uvedla Jiřina Procházková ze Sokolova.

Zboží už teď míří k potřebným, některé neziskovky si to nezbytné odvážely pro klienty už v sobotu. Ostatní se hlavně zásobují před blížící se zimou. Největší nápor přijde podle ředitele Potravinové banky před Vánoci. „Důležité je poznamenat, že všechno zboží, které se vybralo v našem kraji, také v našem kraji bude pomáhat lidem v nouzi,“ upozornil.

Letošní sbírka byla rekordní i v celé republice. Vybralo se celkem 370,4 tuny trvanlivých potravin a 41,5 tuny drogistického zboží (o 58 tun potravin a 36,9 tuny drogerie více než loni), tedy rekordních 926 tisíc porcí jídla. Zapojilo se 750 obchodů (o 90 více než loni), více než 300 neziskových organizací a 4314 dobrovolníků (o 745 více). Sbírku organizovala již popáté platforma Byznys pro společnost a záštitu nad ní převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.