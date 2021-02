Premiér před odjezdem do Krakova řekl, že je připraven zavolat saskému premiérovi a řešit s ním případný převoz pacientů z přetížených nemocnic v Karlovarském kraji do Německa. Musí o to ale zažádat krajská koordinátorka. „Pokud nás nepožádá Karlovarský kraj, a nepožádal, tak nemáme co zařizovat,“ uvedl premiér.

„Nerozumím, z jakého důvodu pan premiér zmiňuje krajskou koordinátorku pro intenzivní péči, a to, že měla požádat o aktivaci spolupráce na převozech pacientů do SRN, když vedení Karlovarského kraje a já osobně od začátku ledna žádáme nejen premiéra Andreje Babiše, ale i ministra zdravotnictví Jana Blatného o to, aby nám spolupráce s našimi bavorskými protějšky a příhraničními nemocnicemi byla ze strany státu umožněna,“ uvedl hejtman Kulhánek. „Ministra zdravotnictví jsem o to prosil mimo jiné během jeho návštěvy chebské nemocnice. Jeho odpověď byla taková, že v případě hraniční kapacity intenzivní lůžkové péče v České republice stačí můj telefonát a aktivace spolupráce s Německem se rozběhne,“ řekl.

V úterý 16. února na videokonferenci členů vlády s hejtmany Petr Kulhánek upozornil na to, že se k hraniční kapacitě intenzivní lůžkové péče Česká republika blíží a výhled není příznivý ani na další dny. „Znovu jsem proto zopakoval svůj apel na aktivaci spolupráce s Německem na převozech pacientů. A k svému velkému překvapení jsem se dozvěděl, že rámec pro tuto spolupráci pan premiér vytvořil a převozy by byly možné, ale koordinátorka o ně nepožádala. Měl jsem za to, že pro členy vlády je klíčové oficiální stanovisko Karlovarského kraje a osoba koordinátora v tomto procesu nehraje žádnou roli. Okamžitě jsme oslovili bavorskou stranu, abychom mohli začít jednat s příhraničními nemocnicemi,“ vyjádřil se hejtman.

Vedení kraje podle jeho slov chybu neudělalo. „My jsme postupovali po celé uplynulé období v kontextu dohody s vládou. Koordinátorka intenzivní péče komunikovala s Národním dispečinkem lůžkové péče o potřebě převozů v rámci ostatních regionů České republiky přesně podle instrukcí Centrálního řídícího týmu, řešila a řeší situaci s transporty uvnitř regionu. Vedení kraje opakovaně apelovalo na vládu ohledně možnosti aktivovat pomoc s Německem. O spolupráci se SRN průběžně hovoříme ve smyslu nastavení mechanismu možné přímé domluvy mezi nemocnicemi bez nutnosti zapojení vlády a velvyslanců či konzulů. Znovu říkám, že transfery pacientů do SRN nejsou jedinou spásou, která může ulehčit našim nemocnicím. Ale je to další nástroj společně s mezikrajskými převozy v ČR, jak situaci zlepšit. A věřím, že se nám to i přes neustálé dohady na české straně nakonec podaří dotáhnout do konce,“ dodal Petr Kulhánek.