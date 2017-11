Pozdě. Kraj se snaží až teď školám i starostům vysvětlit změny ve školství

Karlovarský kraj - Krajské zastupitelstvo v minulém týdnu odsouhlasilo úpravy oborové struktury středních odborných škol.

Na základě změn přejde vedení čtyř škol v regionu pod nástupnické školy. Žáci i pedagogové nadále zůstanou ve svých školách a dokončí vzdělávání tam, kde jej započali. Do jednotlivých škol se vypravil krajský radní Jaroslav Bradáč, aby učitelům a studentům vysvětlil podstatu změn, a jak sám zdůraznil, vyvrátil nepravdivé informace o rušení škol a přesunu žáků. „Smyslem mých návštěv je to, aby pedagogové i žáci obdrželi pravdivé a přesné informace. Tedy že se žádná ze škol nezavírá a všichni žáci budou moci školu dokončit tam, kde se v současnosti vzdělávají. Sloučením škol vždy pod jedno vedení se zlepší podmínky a prostředí pro studium žáků a doufáme, že i jejich studijní výsledky,“ uvedl radní.

Slučování se týká Střední průmyslové školy Loket, SOŠ a SOU Nejdek, Střední zemědělské školy Dalovice a SOU Horní Slavkov. Mezi jejich řediteli a řediteli nástupnických škol, kterými je ISŠTE Sokolov, SPŠ Ostrov, SŠ stravování a služeb Karlovy Vary a ISŠ Cheb, už začala jednání o převodu vedení na nástupnickou školu a o nastavení systému spolupráce. „Uvedu příklad, od příštího školního roku bude po dohodě obou ředitelů náborován 1. ročník oboru Agropodnikání pro školu v Dalovicích. Nástupnická škola, ISŠ Cheb, musí tak naplánovat nábor a přijímání nových žáků,“ uvedl radní Bradáč. Podle něj také ostatní musí pracovat na tom, aby se domluvili, jak sladí své představy s potřebami žáků a pedagogů.

Včera poprvé rovněž zasedla krajská pracovní skupina, jež by měla přijít s náměty na usnadnění změn oborové struktury a jejich bezproblémové uskutečnění. Své připomínky skupina předloží krajským zastupitelům k posouzení. „Na jednání jde s několika zásadními dotazy. Jaké jsou pravomoci této komise vzhledem k materiálu už schválenému zastupitelstvem a co má být jejím smyslem, jak a kdy budou probíhat její jednání a co má být jejím výstupem?“ uvedl člen komise a krajský zastupitel Petr Zahradníček (TOP 09), místostarosta Lokte.

Krajský radní Bradáč chce také naplánovat setkání skupiny se starosty Lokte, Horního Slavkova, Dalovic a Nejdku.

„Abychom je seznámili s postupnými kroky, které se úprav oborové struktury týkají. Budeme mluvit mimo jiné o tom, že se kraj chystá zavést stipendia pro studenty, kteří by si vybrali „agroobory“, případně o dalších motivačních programech,“ dodal radní.

Jenomže starostové dotčených měst, především Lokte a Nejdku, jsou s postupem kraje nespokojeni a tvrdí, že je nikdo o chystaných změnách ve školství včas neinformoval, natož aby se samosprávy mohly k záměru vyjádřit. Především vedení měst Loket a Nejdek postup kraje ostře kritizují a nesouhlasí s ním.