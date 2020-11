„Potvrdil se tak vzrůstající zájem o vlastní garáže, a to i v této nelehké době,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger. Město nabídlo v Hrnčířské ulici za poslední rok celkem jedenáct pozemků, o které se soutěžilo tradiční obálkovou metodou, kdy zvítězily nejvyšší nabídky. Výchozí cenu pozemků stanovil znalecký posudek. V průměru se jeden pozemek prodal za zhruba 20 tisíc korun. Město chtělo při posledním prodeji uspokojit co nejvíce žadatelů, takže jeden žadatel mohl soutěžit jen jeden pozemek.

„V Chodově lze sehnat garáž od 110 tisíc, ale je to spíš náhoda. Musíte jednat rychle. Ceny se však šplhají až ke čtvrt milionu. Je ovšem otázkou, zda to někdo za takovou cenu koupí,“ říká jeden ze seniorů, který nechce být jmenován.

Zároveň dodává, že on měl před jedenácti lety štěstí a garáž sehnal v Horní ulici. „Přistěhovali jsme se z Horažďovic, kde jsem také prodával garáž. Jak tam, tak tady v Chodově je dnes jejich cena o sto procent vyšší. Do budoucna je to ale dobrá investice,“ dodal.

Jeho slova potvrzuje i nabídka jedné z realitních kanceláří. Řadovou garáž v Horní ulici nabízeli za více než 200 tisíc korun.