Poznejte svět podivuhodných her

Sokolov – Nevíte, jak se zabavit v sobotu 7. září? Jednou z možností je navštívit tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty, do nějž můžete vstoupit v Městské knihovně Sokolov. Zájemci mohou přijít v době od 9 do 13 hodin.

Poznejte, a také si zahrajte, ručně vyráběné deskové hry. Hry Jiřího Šebesty jsou novou generací deskových her založených na odlišné vizuální stránce oproti hrám klasickým. Pro výrobu svých her používá Jiří Šebesta netypický materiál. Ať už je to dřevo, kov, kámen nebo třeba bavlna či paroží. Každá vytvořená hraje je tak originálem, nenajdete nejspíš dvě stejné. Společenské hry vymýšlel Jiří Šebesta již od dětských let, kdy jich také spoustu hrál. Jak uvedl, mechanismy a různorodost společenských her ho naprosto omámily. A protože měl rád vymýšlení nových věcí, začal se věnovat právě hrám. Jeho první hra dostala název Gofixón a získala si poměrně slušnou popularitu. „Ať už mé hrací odpoledne nebo přednášky, výstavy, školení mých her či různé kombinace těchto věcí slouží k jednomu účelu. Ukázat široké veřejnosti všech věkových kategorií, že je tu i jiná cesta než plast, kartón a papír," říká Jiří Šebesta. Podle něj možná i zajímavější. Je prý rozdíl při uchopení figurky z plastu, navíc ještě sériově vyrobené, a táhnout s ní, než vzít figurku ze dřeva a kamení ručně vyrobenou a také ji přesunout. „Vztah k přírodním materiálům by se měl prohlubovat u lidí a měl by nabýt své hodnoty, tak jako tomu bylo za starých časů," dodal.

Autor: Roman Cichocki