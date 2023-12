Co všechno má perinatologické centrum na starosti?

Je zaměřené na zlepšování péče o těhotné ženy a nemocné a nedonošené novorozence. Vzhledem k širokému rozsahu zdravotní problematiky novorozenců spolupracuje neonatologické oddělení s většinou klinik a oddělení fakultní nemocnice formou konziliární péče.

Kolik dětí už letos prošlo takzvaně vašima rukama?

Do konce listopadu se narodilo 2618 dětí, z toho 1388 chlapců a 1230 děvčat. Mezi novorozenci bylo 42 dvojčátek. Nejmenším miminkem byl zatím Honzíček, který vážil 550 gramů.

Podívejte se na miminka narozená v Karlovarském kraji v 52. týdnu roku 2023

Měli jste někdy i miminko pod půl kilogramu?

Nejednou. Pamatuji si chlapečka, který se narodil s váhou 460 gramů. Pokud vím, nyní prosperuje dobře. S péčí o nedonošené děti, narozené i ve 24 týdnu těhotenství, tedy extrémně nezralé, máme velké zkušenosti. Nedonošeným nebo nemocným novorozencům věnujeme kromě medicinské péče navíc péči o pohybové ústrojí a stimulaci mentálního vývoje již během hospitalizace. Po propuštění z oddělení péče pokračuje, sledujeme vývoj dětí v našem Centru vývojové péče, kde se jim věnují kromě neonatologů zkušení pracovníci z různých oborů, například fyzioterapie, speciální pedagogiky, psychologie, neurologie, oftalmologie a jiní.

Kolik dětí se narodí nedonošených?

Zhruba čtyři pětiny dětí se rodí donošených a zdravých. Pak jsou novorozenci s různými neduhy, třeba s vrozenými vadami srdíčka, s neprůchodností střev, jícnu a dalšími trávicími či dýchacími potížemi. Pro těžké případy u nás máme dvě jednotky intenzivní péče.

Vaše oddělení k péči o děti disponuje špičkovými přístroji, přibyly k nim letos nějaké nové?

Získali jsme nové prostorově úsporné lůžko, na kterém může ležet hned po porodu miminko vedle své maminky. Jsou tak v těsném kontaktu ihned po porodu. Je to sice relativně drobnost, ale velice důležitá. Podobně jako nový přístroj na měření bilirubinu v krvi kvůli novorozenecké žloutence. Tento analyzátor stanovuje jeho hladinu z minimálního množství krve přímo na oddělení. Výsledek je během několika vteřin a navíc odebíráme několikanásobně méně krve než bylo obvyklé dříve, odběr je tedy vůči dítěti velmi šetrný, a to je důležité zejména pro nedonošená miminka, která potřebují klid.

Kolik zdravotníků o děti na oddělení pečuje?

Sestřiček máme 101. Jejich práce obnáší mimo jiné podávání výživy, a to i sondou přímo do žaludku, výměnu plenek, převlékání a chování dětiček, ale také edukativní činnost, v rámci které učí maminky, jak kojit a správně se starat o miminko. Vrchní sestra dokáže ze žákyněk, které k nám chodí na praxi, vytipovat šikovné budoucí sestry. A její odhad je správný, takže máme dostatek kvalitních sester.

Horší je to hlavně v současné době s lékaři.

Velká voda ve Varech: most u Meandru zůstal dole. Obecné ohrožení, říká autor

Proč? A kolik jich na oddělení pracuje?

Toho času 12, ale klidně bychom okamžitě zaměstnali tři čtyři další. Problémem je bohužel v tomto případě feminizace, a to napříč zdravotnickými obory. Lékařky odcházejí na mateřské dovolené, což je v naprostém pořádku, ale na odděleních chybějí. To se děje i u nás. Mladých lékařů je v současné době málo. Mladí muži ztrácejí o práci lékaře zájem, protože práce ve zdravotnictví je časově náročná, namáhavá a vyžaduje vzdělávání se. Raději volí jiné vysoké školy a práci ve firmách, kde vydělají více peněz za méně času než v nemocnici. To je hlavní důvod, proč ve zdravotnictví na postech lékařů převažují ženy. Kdysi nastupovala na lékařskou fakultu polovina mužů, v současnosti je jich v poměru k ženám asi jedna pětina. Vidíme to i u závěrečných zkoušek na lékařské fakultě, kde studentky výrazně převažují. A přitom je práce ve zdravotnictví, a zejména na neonatologii krásná. Je škoda, že si ji muži nechávají unikat.

V čem vidíte největší kouzlo a přitažlivost práce pro lékaře právě na vašem oddělení?

Je to voňavá práce s čisťounkými, růžovými miminky, s nejmodernější technikou a ve spolupráci s dalšími lékařskými i nelékařskými obory. Neonatologie používá holistický přístup k pacientům, kdy kombinuje intenzivní medicínu a interní přístup. Lékaři a sestry vidí výsledky své práce, jak se stav dětí zlepšuje a nakonec jsou propuštěny z oddělení domů jako zdravé, a to přináší pocit uspokojení z dobré práce. Zachraňujeme vlastně život na dlouho dobu a vidíme za sebou řadu chytrých a zdravých dětí. A vděk rodičů. Ten pocit za to stojí. A i v tom spočívá kouzlo neonatologie. Navíc na Neonatologickém oddělení máme výborný a přátelský kolektiv, který nenechá nikoho na holičkách, takže naši budoucí kolegové tady najdou vždy podporu a pohodu na práci.