"V poslední době dochází k častějšímu výskytu takzvaných sousedských sporů, souvisejících s problematickým chováním některých uživatelů bytů. Zejména jde o uživatele bytů pořízených jejich vlastníky pro další pronájem. Tito lidé také často využívají služby a neplatí za ně. Obyvatelům domů, které obtěžují nepřizpůsobiví nájemníci, bude pomáhat zvláštní pracovní skupina," potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Pracovní skupina vznikla při společnosti Sokolovská bytová ve spolupráci s městem, Policií ČR, městskou policií Sokolov a advokátní kanceláří, která se speciálně těmito problémy zabývá. Nabízí pomoc při řešení těchto sporů a hledá cesty, jak jim předcházet. „Máme vypracovanou metodiku, jak v takových případech co nejúčinněji a v souladu se zákony postupovat. Jsme připraveni s konzultovat a řešit všechny situace, které mohou při užívání bytů nastat,“ uvedl Erik Klimeš, jednatel Sokolovské bytové. Nabídka je určena všem předsedům Společenství vlastníků jednotek (SVJ), všem vlastníkům nebo uživatelům bytů bez ohledu na to, jaká společnost je správcem SVJ nebo bytového družstva. V případě zájmu se lze obrátit na telefonní čísla 359 808 651 nebo 731 410 379 od pondělí do čtvrtka mezi 7. až 15. hodinou.