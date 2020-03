„Každá ordinace dostane šest respirátorů,“ informoval krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

„Ordinace máme zavřené, jedeme v nouzovém režimu. Všichni praktici se na to připravovali během víkendu, kdy dostávali konkrétnější pokyny,“ uvedla koordinátorka dětských lékařů pro Karlovarsko Jana Vyhlídková, která už dopoledne dostala od kraje respirátory.

Jak to v praxi skutečně vypadá? „Museli jsme upravit ordinační hodiny. Ráno máme vyhrazené pro zdravé děti, aby přišly do čisté čekárny. Odpoledne pak bude pro nemocné. Všechny přijímáme jen po předchozí telefonické objednávce,“ upozornila dětská lékařka Hana Brožová, která ještě dopoledne ordinovala pouze s rouškou, posádka s respirátory k ní do té doby ještě nedorazila.

Co má dělat pacient, který přijde bez telefonické objednávky? „Počká venku, odkud nám zavolá. Všechny zároveň vyzýváme, aby chodili s vlastními rouškami a vlastní dezinfekcí. Děti musí zůstat po celou dobu u rodičů, nemůžou se u nás volně pohybovat, nesmí na nic sahat,“ vysvětlila lékařka, která dodala, že všichni rodiče situaci chápou, nikdo si na komplikace nestěžuje.

Karlovarský kraj už v sobotu dostal 3276 kusů respirátorů typu FFP3 a FFP2, které jsou určeny výhradně pro zdravotníky. „Respirátory rozveze zdravotníkům dvanáct posádek, které jsou složeny z hasičů a zaměstnanců krajského úřadu. Dostanou je všichni praktici. Po padesáti kusech pak dostanou pohotovosti – dětská, pro dospělé a zubní. Do zubních ordinací zatím respirátory neposíláme, je jich málo. Čekáme ale na další várku, z níž by se mělo dostat i na lékárníky a hasiče,“ reagoval zdravotní radní Bureš. Novinkou je, že zubní pohotovost teď funguje každý den místo dosavadních víkendových služeb.

Od úterka budou po kraji podle Bureše už jezdit dvě odběrové sanitky, jejichž posádky budou lidé testovat. „Jednáme ale i tom, že bychom zřídili polní odběrová místa. Musí to schválit hygiena. Chtěl bych, aby v každém okrese bylo jedno takové místo,“ dodal.