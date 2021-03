Zájemce o očkování museli praktičtí lékaři odmítat. Od zdravotního odboru krajského úřadu obdrželi koncem února informaci, že vakcínu od 1. března nedostanou, a od toho data tak očkovat nebudou moci.

„Od 1. března budou ve velkokapacitním centru v KV Aréně očkováni pedagogičtí pracovníci, proto zatím nebude od 1. března vakcína poskytnuta ordinacím praktických lékařů,“ psalo se v pokynech kraje. Zmátlo to nejen lékaře, ale i zájemce, které museli lékaři odmítat. „Tak nevím, byl jsem se dnes optat svého praktického lékaře, nemá jehly, injekční stříkačky, vakcíny, kdy budou, neví, že by chybička v komunikaci, nebo si tu někdo vymýšlí,“ posílali si zprávy na facebooku.

POMOHLO NĚMECKO

Situaci pomohlo řešit Německo. Po prvotním impulzu Saska nabídlo Karlovarskému kraji tisíce dávek vakcíny AstraZeneca, a tím odblokovalo zákaz pro očkování. Zájem zapojit se do očkování projevilo přes 90 ze 150 praktických lékařů v Karlovarském kraji.

„Vakcíny, které kraj získal od německých regionů v počtu 15 tisíc a český stát přidal 1800 dávek, jsou primárně určeny pro praktiky, část pak do očkovacích míst. Jakmile se praktici zaregistrují do systému ISIN očko, vakcína jim bude distribuována,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Na dotaz, co mají dělat pacienti praktických lékařů, kteří očkovat odmítají, mluvčí uvedla, že tito občané, pokud patří do prioritních skupin 80+, 70+ a zdravotníků – podle státní očkovací strategie – se registrují sami prostřednictvím centrálního rezervačního systému. „Pokud do těchto skupin nepatří, budou muset vyčkat, až stát do systému 'pustí' další skupiny obyvatel,“ vysvětlila mluvčí. Chronicky a závažně nemocní lidé se musejí na dalším postupu v každém případě domluvit se svým praktickým lékařem. Problémy už by neměly být ani se zdravotním materiálem. Kraj totiž vznesl požadavek na jeho doplnění na Ústřední krizový štáb.

Pokud budou mít praktici s očkováním další problémy, pak se budou moci obrátit na lékařku Jaroslavu Švandrlíkovou, která je koordinátorkou pro očkování pro praktické lékaře. „Jsem moc ráda, že si už dnes někteří praktičtí lékaři pojedou pro očkovací látku a budou moci začít očkovat jak seniory, tak lidi se závažnými onemocněními. Děkuji všem, kteří se na tom podílí. Stále mě trápí vážně nemocní, kteří se nemohou sami registrovat do systému, a pokud jejich praktický lékař nebude očkovat, pomoc nedostanou. Kraj musí tyto případy řešit a těmto lidem očkování zajistit,“ uvedla včera exhejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

KRAJ SI PORADIL I S DALŠÍM PROBLÉMEM

Vládní úředníci ale připravili krajům další problém. Podmínku, že praktický lékař zapojený do očkování musí mít 100 registrovaných pacientů, což řada z nich v kraji nemohla splnit, odblokovala až krajská koordinátorka pro očkování Dagmar Uhlíková. „Aktuálně už to není nutné, proto bude pro každého praktického lékaře, který se chce zapojit do vakcinace, připraveno 100 dávek vakcín. Lahvičky si vyzvednou na základě vyplněné žádanky v nemocničních lékárnách v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu,“ uvedla.