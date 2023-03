Pepistrum je nejstarší krušnohorská pranostika, která v regionu předpovídá nástup jara už stovky let. Děje se tak vždy v období svátku Josefa a platí od Kraslicka až po Boží Dar. Na Josefa se podle pranostiky mohou dít dvě věci. Josef otevře brány jaru anebo se bude zimou ještě 40 dní připomínati.

Pranostika stará stovky let naznačuje, že zima se bude ještě připomínat | Video: Roman Cichocki

„V našem regionu vychází tato pranostika předků poměrně přesně. Sledovali počasí proto, aby věděli, zda ještě a kolik pořídit dříví, zda je ještě třeba více přikrmovat dobytek a tak dále. Poté se postupně začali lidé stahovat z polí do fabrik a pranostiku už tolik nesledovali. Kolem Josefa se ale počasí vždy láme. Proto Pepistrum, počeštěle Josefova křižovatka, Josefovo počasí,“ říká Rudolf Kovařík ze Šindelové, který počasí, faunu a floru sleduje desítky let.

Letošní zima podle něj připomíná tu v roce 2012. Byla to taková zima nezima, kdy bylo v únoru většinou pouhých 4 až 5 centimetrů sněhu. A jelikož zima nebyla tak tuhá, bude se od Josefa ještě 40 dní připomínati.

"Kolem třetí dekády v dubnu můžeme ještě nějakou tu sněhovou epizodu očekávat," tvrdí Kovařík.

Stále častěji slýchává, že pranostikám se věřit nedá. Upozorňuje, že tomu tak není. Některé pranostiky jsou staré i několik stovek let. „Každá lidová pranostika platí pro určitou oblast a nelze jí předpovídat počasí na celém území České republiky. Například Pepistrum je právě z Krušných hor. Jedná se o pranostiku starou stovky let. Počasí pozoruji desítky let a mohu potvrdit, že pranostiky na přibližně 65 procent vychází," říká Kovařík.

Podle něho je březen měsíc, během něhož se mohou teploty lišit o desítky stupňů. "Například 1. března 1976 tady bylo minus 30 stupňů Celsia. Naopak 31. března roku 1992 bylo plus 20 stupňů," zmiňuje záznamy o počasí Kovařík.