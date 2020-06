Setkání Čechů a Němců, kteří se už více než devět týdnů nemohou navštívit, se uskutečnilo i na šesti místech Karlovarského kraje.

Setkání na hranici Bublava - Klingenthal. | Foto: Archiv M. Nyklesová

Příbuzní, přátelé a sousedi si na hranicích udělali společný piknik. Snímek je z Bublavy, kde se setkali tamní obyvatelé se sousedy z Klingenthalu. „Zavřené hranice se netýkají jen pendlerů nebo nákupů v obchodech. Češi tam využívají řadu služeb, jejich děti navštěvují tamní školky i gymnázium, chodí tam k lékaři, zubaři, do bank. Navštěvují saunu či bazény a v létě koupaliště i rybníky. Prostě vše to, co tady na Kraslicku chybí. Setkání bylo příjemné. Povídali jsme si o tom, jak moc nám chybí osobní kontakt s našimi sousedy,“ říká jedna z účastnic Michala Nyklesová. Situace je nepříjemná i pro řadu česko-německých rodin.