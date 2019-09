Rodiče i nové žáčky přivítala ve škole odlehčenější formou ředitelka Eva Doušová. „Za těch devět let, co se budeme potkávat, se určitě najdou nějaké problémy, se kterými za mnou můžete přijít. Problémy jsou od toho, abychom je společně řešili. Můžete se na mě kdykoliv obrátit,“ zahájila nový školní rok ředitelka.

Malý Maxim se na školu těšil. „Bylo to pro něj něco nového. Strach z ní neměl. Nejdůležitější pro něj bylo, že tu má spoustu kamarádů ze školky,“ komentovala první školní den maminka Věra Běhounková.

Škola Dukelských hrdinů odstartovala výuku velkou akcí, tou je výstavba školního hřiště a přestavba zahrady družiny. Tento prostor během podzimu děti nebudou moci využívat. „Jsme trochu ve skluzu kvůli dendrologickým posudkům stromů, ale hlavní je, že hřiště konečně budeme mít,“ dodala ředitelka.

Poprvé usedli do školních lavic i prvňáčci v Základní škole Švabinského v Sokolově. Natěšení, s velkými kornouty, které byly často větší než oni sami, vstupovali do školy v doprovodu svých rodičů, prarodičů a dalších příbuzných. Do školy se většina z nich těšila. Na kamarády, na paní učitelku, kupodivu i na úkoly. „Já se nejvíc těším na jídelnu,“ řekla Adrianka a pobavila tím maminku i babičku, které ji doprovázely.

Ve škole prvňáčky přivítala nejen paní učitelka, ale také hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzová a starostka města Renata Oulehlová. „Prvňáčkům většinou nosím kufříky vybavené pomůckami. Ty jste ale dostali od města. Já jsem tedy prošla všechna hračkářství a přinesla vám jako dárek medvídka ochránce,“ řekla dětem s úsměvem hejtmanka.