Jak dále prozradil, sjízdnost na Ohři je letos výborná.

"Jindy v červnu jsme se obávali, že už jsou vidět kameny v řece a že jsme na hranici sjízdnosti. Dneska jsem zrovna dělal vodácké zpravodajství a na Ohři je o nějakých 30 centimetrů nad limitem. Když vezmu ten suchý limit, těch třicet sedm, co se dá ještě jet, tak teď je přes šedesát, což je úžasné. To je krásná voda. A vlastně za ty poslední roky bychom si mohli říct, co by si víc vodáci mohli přát, než takovou vodu. A přes občasné přeháňky je stále teplo," konstatuje Pražák.

Zeptali jsme se i na nějaké zásadní omezení na řece v našem regionu. "Nemáme ohlášenou žádnou zásadní stavbu v řece na Karlovarsku. Když se jede na Hubertus, tak po levé straně se bude dělat cyklostezka, tam bude nějaký zásah v řece, ale to by nemělo vodáky omezit. Potom by se měla ještě měnit lávka, tuším, že v Boči, ale to by také nemělo být žádný problém. Jinak se v tuto chvíli žádné jezy nestaví. Ten kritický jez, který se měl stavět v Dubině, se zatím podařilo pozdržet a jedná se o tom, jestli to tak bude nebo nebude. Letošní sezónu by tam žádné stavební práce být neměly, takže by to mělo být v pohodě," dodal Pražák.

Další novinkou pro vodáky a milovníky folku je společný srpnový Sokolovský dostavník a Folková Ohře od 23. do 25 srpna. Chybět nebude ani Noční romantická plavba po Ohři, kterou kdysi vodáci pořádali a nyní se k ní po letech vrací a pokusí se jí vzkřísit. V plánu je v pátek 16. srpna. A poslední srpnová sobota bude patřit Letnímu duatlonu.

Veškeré vybavení, potřebné ke sjíždění řeky, Dronte rádo za poplatek zapůjčí. Nutná je, zejména na víkendy rezervace. Jsou to nabité termíny a nemusí se na vás dostat. Rezervovat je možné i v týdnu, kdy takový nápor nebývá. Tam stačí dva až tři dny předem.

Zároveň nezapomněl připomenout, že pobyt na řece si mohou lidé zpestřit či kombinovat s cyklostezkou, která řeku prakticky kopíruje.

Půjčují se i koloběžky. Ohři totiž kopíruje páteřní cyklostezka se stejným jménem. Přijedete například do Sokolova autem, nalodíte se a jedete do Lokte. Tam loď můžete vrátit, půjčit si koloběžku a jet po cyklostezce zpět k autu. Ideální celodenní výlet. Co se týká samotných lodí, ty půjčují na několika místech z Tršnice u Chebu až po severočeskou Kadaň. Půjčit si mohou zájemci vesty, pádla pro dospělé i děti, a dokonce i psí vesty. Mají i barely na věci a pokud je deštivo tak nabídnou boty, bundy, rukavice a neopreny.

"Ohři jsme po mnoha a mnoha letech sjížděl vloni a byla to jedna z nejlepších akcí s přáteli, co jsme kdy zažili. Letos si to v červenci zopakujeme," říká Simon Lorenz z Kraslic.