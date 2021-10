"Chtěli jsme dnes plést košíky, ale ještě jsme se k tomu nedostaly. Máme totiž v komisi novou členku ze sousední Rotavy a tak si zatím povídáme a vyměňujeme informace o tom, co je v našich městech nového. Místo rukou nás tedy zatím bolí akorát tak pusa," hlásila ze smíchem v pátek večer členka volební komise Václava Šneibergová.

V Přebuzi je vždy vzorná volební účast. I v pátek, tedy v první den voleb, měla kolem sedmé hodiny večer odvolena více než polovina místních. Na stole volební komise také přibývaly voličské průkazy, bylo jich tam ve stejnou dobu osm. Jako při každých volbách sem totiž zajdou místní chataři i chalupáři. Členky volební komise v Přebuzi se vždy snaží najít nějakou činnost na zkrácení dlouhé chvíle. Kromě klasických křížovek to bylo v minulosti například drátkování hrníčků v podání Jarmily Wágnerové. Letos měly členky přichystanou další práci, ale v pátek večer se k ní ještě nedostaly. Mohla za to klasická ženská zvídavost.

Má už desítky let své místo v archivu, kde je stálá teplota. Před volbami ji tak členové komise pouze naleští. Urnu podle pamětníků vyrobil místní truhlář. Městečko v Krušných horách se při volbách může pyšnit hned několika nej. Kromě toho, že má nejstarší urnu, je také nejmenším městečkem v republice.

V nejmenším městě ČR Přebuzi volí lidé do historické urny z první republiky | Foto: Deník/Roman Cichocki

Hlasovací lístky vhazují voliči v horské Přebuzi na Kraslicku do dřevěné urny, která pochází z první republiky. Místní na ní nedají dopustit a rozhodně by ji neměnili.

