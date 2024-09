Silný vítr má foukat až do nedělního poledne. Nejhorší situace je v horských oblastech, kde zůstávají lidé bez elektřiny i signálu.

Celkem dvě stě hasičů z padesáti jednotek pomáhalo od páteční půlnoci likvidovat škody v Karlovarském kraji, které napáchal silný vítr. Ten vane především v horských oblastech, a to nejen v okolí Ostrovska, ale třeba i Abertam. Nejhorší situace je zřejmě ale na Přebuzi na Sokolovsku, kde museli hasiči dokonce oblast uzavřít. Prognózy zatím ale nejsou příznivé, silně foukat má totiž až do nedělního poledne. „Nejde jen o to, že je v oblasti Přebuz velké množství popadaných stromů, ale jde i o preventivní důvody. Abychom komunikaci znovu otevřeli, musí se situace nejdříve uklidnit. Žádná z přilehlých obcí ale nezůstala naštěstí odříznutá.

Hodně zde fouká, vítr má zeslábnout zřejmě až v neděli odpoledne. Opravdu doporučujeme lidem, aby se nevydávali na žádné túry a ani na cyklovýlety. Důkazem je případ cyklistů, kteří jeli po cyklostezce, spadl před nimi strom, a když se otočili a chtěli jet na druhou stranu, strom spadl i tam,“ líčí události mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý.

Situace se v sobotu večer v kraji poměrně uklidnila, to ale ještě podle něho neznamená, že stromy nemůže vítr i nadále vyvracet. „Uvidíme, jak bývá zvykem, vítr se rozfoukává ve večerních a nočních hodinách. Stav není všude stejný, zatímco v Sokolově je celkem klid, kousek dál v Rotavě to fouká hodně,“ pokračuje mluvčí Černý s tím, že hasiči se hodně zaměřili i na likvidaci popadaných stromů v korytech řek, aby zbytečně nebránily průtoku vody.

Cestu na Přebuz lemují popadané stromy, které hasiči už stačili odklidit. Ta nejenže není průjezdná, od ranních hodin zde nejde ani elektřina a není zde ani signál, o čemž se na vlastní kůži přesvědčila i redakce Deníku. „Elektřina nám nejde od sedmi hodin od rána, nejde ani internet a ani se nikomu nedovolám. Fouká to tu dnes opravdu hodně,“ říká Romana Badejová z Přebuzi.

Podle mluvčí ČEZ Štěpánky Holingerová se počet odběrových míst, které byly od sobotního rána bez elektřiny, podařilo do odpoledne snížit. „V Karlovarském kraji máme sedm poruch na vysokém napětí. Z původních 2600 míst se nám podařilo počet, který je bez proudu, snížit na 1600,“ uzavírá mluvčí společnosti ČEZ.