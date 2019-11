Ve středu vám v rámci projektu Naši prvňáci představíme děti z 1. A z chodovské základní školy ve Školní ulici.

Prvňáčci z 1.A Základní školy Chodov, Školní, s třídní učitelkou Lenkou Srnkovou. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

To je městská škola pavilonového typu, založená v roce 1962. Základní vzdělání poskytuje cca 400 dětem na obou stupních, tedy od šesti do patnácti let.