„Kolonády budou plné, hotely budou plné, takže já doufám, že UNESCO nám přinese spoustu nových návštěvníků. My samozřejmě úplně nechceme jednodenní návštěvníky. Ale právě proto, že jsme zapsáni jako světové lázně, tak předpokládáme, že lidé díky zápisu budou mít větší zájem o lázeňství. A když to na začátku nebudou hned třítýdenní pobyty, tak určitě budou jezdit na delší dobu. Nejsme jen nějaké lázeňské město. Jsme světové lázně Evropy, tak si myslím, že to pro nás bude opravdu obrovský marketingový přínos,“ říká primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

„Kromě toho, že jsme vstoupili do Unesca a disponujeme v tuto chvíli i třemi léčebnými zdroji, tak se aktuálně snažíme ještě o klimatické lázně. Takže já Mariánské Lázně za deset let vidím jako výjimečné město v rámci celé Evropy, které se bude pyšnit tím, že je zapsáno na listu UNESCO a zároveň bude jediné město v České republice, které vlastní všechny čtyři léčebné zdroje. My i v našem hlavním strategickém dokumentu jasně identifikujeme Mariánské Lázně jako lázeňské město plné zeleně, které je zaměřeno na cestovní ruch, takže doufejme, že nám to koronavirus nezhatí,“ míní starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Starosta Františkových Lázní Jan Kuchař má jasno, že jeho město bude za deset let na výslunní. "Věřím, že se povedou rozjet investice, které pro Františkovy Lázně v současné době připravujeme. Jsou to investice velmi hodnotné, ať už je to rehabilitační klinika nebo možné enviromentální centrum biodiverzity a ochrany životního prostředí. Budu doufat, že se nám podaří do pěti let zvládnout karbonovou neutralitu města. To jsou dle mého názoru věci, které nás vždy posunou o něco výš a já si myslím, že by teď ta cesta neměla jít dolů, Františkovy Lázně by měly jít každopádně nahoru," uvádí.