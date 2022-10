Před více než třiceti lety se v chodovském stacionáři posadilo do malého kroužku několik dětí, které byly jiné, než ty ve vedlejší školce. Tři tehdejší tety Marie, Jana a Věra začaly hledat způsob, jak děti nejen zaujmout, pobavit a opečovat, ale jak je i naučit něco důležitého a užitečného pro život. Začátek devadesátých let totiž nabídl šanci na důstojnější život lidem s postižením. Do té doby byly totiž vyhlídky těchto lidí na normální život mizivé. Na konci osmdesátých let minulého století prakticky neexistovaly žádné denní stacionáře. Pokusy, aby děti navštěvovaly nějakou mateřskou školku, vzaly rychle za své. Nikde je zkrátka nechtěli. Jedněmi z těch, kteří se to rozhodli změnit, byli i manželé Pavel a Věra Bráborcovi. A právě oni mají největší zásluhu na tom, že Denní centrum Mateřídouška funguje v Chodově už přes 30 let.