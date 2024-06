Jak již Deník informoval, do Karlovarského kraje míří na dvoudenní návštěvu prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy zamíří v pondělí dopoledne i do příhraničních Kraslic. Bude zde jednat se starostou Janem Šimkem a zástupci neziskových organizací na téma destabilizující chudoba. Vedení Kraslic na posledním jednání zastupitelů naznačilo témata, která je trápí, a která starosta plánuje prezidentovi nastínit.

Prezident Petr Pavel s manželkou při své předchozí návštěvě Karlovarského kraje | Foto: Deník/Roman Cichocki

Schůzky za zavřenými dveřmi u takzvaného kulatého stolu v kulturním domě se zúčastní hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, starosta Sokolova Petr Kubis, starosta Kraslic Jan Šimek, zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, která má na starosti sociální dávky. Dále zde bude zástupce Ministerstva pro místní rozvoj a také zhruba deset neziskových organizací.

"Uvidíme jak velký prostor bude k diskuzi při debatě s prezidentem. Chceme mluvit o Paktu ohrožených měst ve kterém jsou Kraslice, Aš a Nejdek. Jeho cílem je přesvědčit centrální orgány a instituce, aby nám pomohly řešit naléhavé problémy v regionu u německých hranic a doufáme při něm ve snazší a efektivnější komunikaci," říká Šimek.

To bude hlavním bodem u kterého doufají starostové v podporu prezidenta. "Chceme, aby to panu prezidentovi zůstalo v uších a eventuálně si na to pak vzpomněl při nějaké příležitosti, kdy bude moct pomoci. Samozřejmě pravomoci prezidenta v našem systému nejsou velké, ale jeho slovo je slyšet," konstatuje Šimek.

Vedení města by si dále přálo, aby prezident nějakým způsobem apeloval na vládu, která nejen podle kraslických radních podporuje obchodníky s chudobou. Sociální systém zneužívají lidé, kteří nepracují a parazitují na státě. Podobné apely musejí podle kraslických zaznívat z příhraničních měst bohužel opakovaně, jinak se jimi nebude zabývat nikdy nikdo.

"Praha tenhle problém prostě nemá a je jim to jedno. Takže za mě tohle je jako pro mě důležité a zásadní," říká radní Kraslic Alena Boháčová.

A v neposlední řadě chtějí krasličtí zmínit další problém pohraničí a tím je nedostatek lékařů a policistů. Mladí lékaři se do pohraničí nehrnou a ti stávající řadu let přesluhují. Chybějí praktičtí lékaři, pediatři i zubaři. Co se týká policistů, pro ty je velkým lákadlem práce v sousedním Německu. Nástupní plat policisty není motivující, v sousední zemi si vydělá dvojnásobek. Odchází i řada zkušených policistů.

Na toto téma jednali starostové tento týden v Sokolově. Napsali otevřený dopis ministru vnitra Vítu Rukašanovi, ve kterém ho mimo jiné žádají, aby apeloval na zvýšení platů policistů.

"Stát prostě na pohraničí nejen zapomíná, on ho v podstatě opouští. Nebo se prostě stahuje postupně do středu republiky z měst naší velikosti. Prostě je tam tendence se smršťovat do středu a vy si to tady vyřešte ve stylu zřiďte si městská policie. Pochopitelně mladí lidi k policii nejdou, protože nemají dobré platové podmínky. Je pro ně výhodnější pracovat v Německu, což se netýká jen Kraslic, ale i Aše a Chebu. Ty sousedí s lukrativnějším Bavorskem, kde jsou platy jsou ještě vyšší než máme my tady v saském příhraničí," řekl místostarosta Kraslic Filip Beneš.