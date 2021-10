O 76 let později se přesouváme do současnosti, kde přichází na scénu Petr Švihovec, který se 3. října vydává se svým kamarádem do bývalého zajateckého tábora a onen ztracený náramek v mariánskolázeňském lese nachází. „Jsem sváteční hledač. Tento rok jsem se vydal hledat potřetí. Opravdu nechodím každý den po polích a lukách, abych ulovil nějakou senzaci. Spíš tuto zálibu beru jako občasný relax,“ říká redaktor Gejzíru Petr Švihovec.

Při hledání v lese narazil na nějaký předmět. „Na jednom místě jsem najednou objevil stříbrný náramek a límcový odznak US. Bylo mi jasné, že šlo o věci amerického vojáka. Mimo jiné jsem tam našel také švýcarskou minci a ribbon s bronzovou hvězdou a také švýcarský 5 Rappen 1938. Jednalo se o část vyznamenání, co dostal dotyčný voják,“ popisuje.

Petr při prohlížení náramku zpozoroval jednu neobvyklou a zajímavou záležitost. „Zespoda bylo nožem vyryto jméno Lydia. Nejednalo se o nějakou rytinu od mistra, bylo zřejmé, že šlo o rytinu od samotného vojáka. To bylo ale jediné, co se dalo vyčíst, protože na čelní straně byl sice také podpis, ale nešlo mi to rozluštit. Tak mě napadlo, že si rozluštím příjmení. Začal jsem tedy pátrat. Bylo asi třicet různých možností a jediné, co mi vycházelo, bylo Esquibel,“ vysvětluje.

Nálezce stříbrného náramku se spojil s historikem Jiřím Malým. „Zkoušel hledat a já mezitím našel, že existuje nějaká Lydia Esquibel. Našel jsem ale úmrtní list a v něm bylo, že zemřela v roce 2019 a že její manžel se jmenoval Joe. Najednou jsem si uvědomil, že Joe Esquibel by vlastně mohl být muž z toho náramku,“ říká s nadšením.

O nějaký čas později nachází historik Malý dokument, který je podepsaný Joem Ernestem Esquibelem. „Při pohledu na ten podpis jsem si uvědomil, že podpis na dokumentu je naprosto shodný s podpisem na náramku. Z toho jsem měl velkou radost. Shodli jsme se na tom, že se jedná o vojáka Joea. Poté jsme našli další úmrtní list, který patřil jeho dceři. Ta zemřela bohužel letos. Všimli jsme si, že Joe byl uvedený jako pozůstalý, “pokračuje.

Petr se rozhodl obrátit na facebookovou stránku, kde se lidé chlubí fotkami válečných veteránů. „Na mé zprávy bohužel ale nikdo nereagoval i přes to, že všechny četli. Napsal jsem i do Pentagonu a spojil se s armádou. Odepsali mi, že mi takové informace nemohou poskytovat. Nevzdal jsem se a dal jsem to znovu na Facebook. Nečekal jsem ale moc příznivých reakcí, a to z toho důvodu, že téma hledači je stále kontroverzní a vzbuzuje vášně. To mi bylo ale celkem dost ukradené, protože jsem chtěl prostě toho chlapa najít,“ usmívá se.

Následně dal na Facebook výzvu ohledně sdílení nalezeného náramku a lidé ji začali sdílet. „Díky tomu se výzva dostala do USA. Poté mi nějaká paní napsala, že zná Slovenku Alenu Busovskou, která tam bydlí. Sdělila mi, že se dotyčné ozvala a že pána zkusí najít. Rozjela se za ním a potkala jednu z jeho dcer. Nastínila jí situaci, já jsem jim poslal fotky toho náramku, oni fotografie vytiskli a ukázali starému pánovi Joemu. Když prý dostal do ruky fotky náramku, okamžitě si vzpomněl, co se tenkrát stalo. Bylo to pro mě neuvěřitelné,“ vzpomíná Petr na neopakovatelný zážitek.

Joe Ernest Esquibel bojoval v Africe i Evropě. Právě za to dostal vyznamenání, která Petr našel. Na místě nálezu chyběla ještě jedna bronzová hvězda. „Ta jedna prostě odpadla a nejspíš je ještě někde v zemi. Joe při pohledu na fotografii náramku popisoval, že přijel hlídat k Mariánským Lázním zajatecký tábor a že mu někdo ukradl batoh, ve kterém byla i pistole a osobní věci. A když se našla pistole, vyšetřování dál nepokračovalo, protože zrovna do zajateckého tábora vjížděla Rudá armáda a nakládali tam všechny německé vojáky, kteří sloužili na východní frontě nebo u SS,“ vypráví dál Petr.

Joe po válce spokojeně odlétl zpět do Ameriky a svou lásku, kterou měl na náramku napsanou jako Lydia, si vzal až šest let po válce. V roce 2019, když Lydia zemřela, byli spolu bezmála sedmdesát let.

Lidé se domnívají, že zemřelá Lydia chtěla, aby se náramek vrátil zpět k její životní lásce. „Myslím, že jsem ho opravdu musel najít já, protože kdyby ho našel někdo jiný, bral by to jen jako nějaký úlovek a asi by to pro něho zhaslo. Musím říct, že když jsem viděl na fotce, jak Joe drží v ruce vytištěnou fotografii toho náramku, úplně mě opustila slova. Já jen zůstal sedět v křesle, vyhrkly mi slzy a sotva jsem dýchal. Když jsem zjistil, že je naděje, že ten voják ještě žije, silně jsem cítil svůj úkol: předat mu náramek zpět,“ říká dojatě.

„Na americké ambasádě potvrdili, že se s něčím takovým ještě nikdy nesetkali. „Ambasáda mi slíbila, že tento úkol předají někomu z armády, nebo že se postarají o to, aby se náramek dostal do správných rukou. Potřebujeme ho totiž odeslat bezpečně, aby se klenot po cestě zase někde neztratil. Přeju si dostat fotografii, kde má Joe na sobě náramek, který měl na ruce, když mu bylo devatenáct,“ dodává.