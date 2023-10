"Jsme na rozhraní Doupovských a Krušných hor. Zatlouct do země na Doupovské straně téměř přes 3500 sloupků ve výbězích pro koně je fuška. Kopnete do země a po pár číslech zeminy je skála. Všude musela nastoupit technika," podotýká nejmladší ze tří synů, šestadvacetiletý Jakub. Na otázku zda bude pokračovat ve šlépějích rodičů ho s odpovědí předběhne otec. "Nic jiného mu nezbývá," říká se smíchem.

Baštovi by neměnili. "Kdyby nás to nebavilo, tak to neděláme. Zemědělec od půdy nikdy neuteče, to není firma, kterou jen tak prodáte a zkoušíte něco jiného. Kdybych to měl shrnout, vzhlížíme do budoucna s nadějí a očekáváním. Neustále se snažíme něco vylepšovat. A baví nás to, tahle práce je pro nás potěšením," dodává Miroslav Bašta, který je původem z Jižních Čech a manželku Pavlínu, která pochází z nedalekého Ostrova, poznal při studiích na zemědělské univerzitě.

Rodinná farma a Dostihové centrum Osvinov manželů Baštových, kde trénuje šestinásobný vítěz Velké pardubické Jan FaltejsekZdroj: Deník/Roman Cichocki