Sokolov – Nejen pro členy Golf Clubu Sokolov, ale pro všechny přátele golfu je na sobotu 17. srpna připravený výjimečný zážitek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Jelínek

Vychutnat si ho mohou i ti, kteří golfovou hůl ještě v ruce nedrželi a rádi by si vyzkoušeli, jaké to vlastně je, odpálit míček a vydat se za ním po greenu. To všechno v sobě spojuje turnaj Sokolovská 18ka, který se koná v sokolovském golfovém areálu za finanční podpory města Sokolov. Turnaj Sokolovská 18ka začíná od 10 hodin Canon startem. V rámci turnaje bude probíhat i den otevřených dveří od 10 do 14 hodin. „Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by si rád zkusil odpálit pár míčků s našimi trenéry, neváhejte je pozvat. Velice rádi je u nás přivítáme. Těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazují zájemcům pořadatelé.