Před primátorskou funkcí jste byla roky ředitelkou Grandhotelu Pupp, takže k filmovým hvězdám jste měla skutečně blízko. Na koho nejraději vzpomínáte?

Za 17 let svého působení v Grandhotelu Pupp jsem měla opravdu skvělou příležitost potkat skutečné hvězdy. Setkání to byla vždy velmi příjemná. Vždy jsem měla samozřejmě obavy, aby vše dopadlo dobře, abychom sobě ani festivalu neudělali nějakou ostudu. Tlak, který všichni, kdo se podílejí na zajištění festivalu, prožívají, je opravdu veliký. Hodiny práce, stres, aby vše dobře dopadlo, obrovská koncentrace lidí. Většinou ale platilo čím větší hvězda, tím menší nároky. Vždy jsem se těšila zejména na mužské hrdiny filmového plátna a měla jsem to štěstí, že festival jich za tu dobu přivezl do Karlových Varů opravdu hodně. Mezi ta nejpříjemnější setkání tak patřila návštěva Roberta de Nira, Antonia Banderase, Johna Travolty nebo Juda Law.

Co je pro město největším festivalovým bonusem?

Je to zajisté obrovská reklama. Dostat se do povědomí mnoha nejen českých, ale i zahraničních návštěvníků je skutečně skvělý bonus, který nám festival svou prestiží přináší. I díky tomu se do Karlových Varů někteří vracejí i mimo festival. A nejsou to jen návštěvníci festivalu, ale také firmy a samotní filmaři. Naše město je nejen krásné, ale pro filmové kamery i zajímavé. Musíme začít potenciálu, který nám festival dává, více využívat k jeho další propagaci.