Ve vrcholícím babím létě na konci tohoto týdne si můžete společně s pracovníky ochrany přírody z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les poslechnout v teple a suchu zajímavé povídání o ochraně Doupovských hor na Zámku Valeč v pátek 17. září od 17:00 nebo si naopak pořádně užít jedny z nejcennějších mokřadů v kraji při sobotní vycházce 18. září od 9:00 v národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny, kde je bez průvodce zakázán vstup. “Snažíme se místním i návštěvníkům představit při našich akcích rozmanitost a významnou přírodovědnou hodnotu míst v Karlovarském kraji,” říká ředitel AOPK ČR, RP Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček.

Pátek 17. září od 17 hodin je v režii Vítka Tejrovského z AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, jež bude poutavě hovořit o jeho oblíbeném badatelském území - ptačí oblasti Doupovské hory. Sám přednášející k tomu dodává: “Dozvíte se, proč byla tato oblast vyhlášena a čím je tolik významná. Mohu prozradit, že Doupovské hory jsou hnízdištěm minimálně 148 ptačích druhů a mnoho dalších územím pravidelně protahuje.” Přednáška je v rámci souboru akcí „Valeč – brána Doupova“, kterou na Zámku Valeč pořádají. Vstup je zdarma.

Výjimečným zážitkem se může pro účastníky stát sobotní vycházka 18. září do Kladských rašelin. “Na tuto exkurzi je dobré se hlásit nejdéle den před konáním, tedy do pátku. Účastníků bude maximálně 15. Půjdeme totiž do samotného srdce Slavkovského lesa, do národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, části Tajga. Vstup veřejnosti mimo cesty v nejpřísněji chráněných územích je jinak zakázán,” říká průvodkyně Jana Rolková z AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les a doplňuje: “Ne nadarmo se této části říká Tajga, opravdu severské prostředí tajgy připomíná. Účastníci ochutnají pocit severského lesa na vlastní kůži.”

Druhý průvodce, lesník, Tomáš Fiala přibližuje: “Představíme si místní zachovalé přirozené i kulturní lesy v babím létě a zjistíme, zda jsou ohrožené kůrovcem. Projdeme rašeliništi a překonáme nejeden vodní příkop. Území se vzácnými přírodními stanovišti a s jejich chráněnými obyvateli zastihneme v jednom z nejpěknějších období roku.” Dále upozorňuje: “Budeme prostupovat přírodním podmáčeným terénem, tak je potřeba na to přizpůsobit své oblečení a obuv.” Sraz je v 9 hodin na křižovatce u autobusové zastávky ke Královo kameni nedaleko Kladské. Tam lze přijet buď autobusem z Mariánských Lázní nebo vlastním autem. Délka trasy je odhadována na maximálně 10 km.

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ připravila AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery v našem západočeském regionu. V rámci tohoto cyklu se můžete také letos v průběhu roku zúčastnit několika desítek výprav za poznáním přírodních zajímavostí a vzácností západních Čech.

Jana Rolková