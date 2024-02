Namíchejte si doma na Suchej únor jednoduchý nealkodrink plný minerálů a antioxidantů.

Uznávaný barman Vítězslav Cirok připravil na Suchej únor originální koktejl. Foto: Mattoni 1873 | Foto: Se svolením Mattoni 1873

Také patříte mezi ty, kteří jsou odhodláni se na nějakou dobu vzdát alkoholu? Teď je k tomu vhodná příležitost, protože 1. února začal jubilejní už 20. ročník Suchého února, osvětové kampaně, která podporuje abstinenci. Jeden z nejlepších českých barmanů a vůdčí osobnost Becher ´s baru z karlovarského Grandhotelu Pupp Vítězslav Cirok na toto období namíchal speciální nealko koktejl, který si každý zvládne vyrobit doma a pojmenoval ho Mattoni Sucháč.

„Jde o koktejl, který má skvělou chuť i vzhled. Je vymyšlen tak, aby si jej mohl připravit každý doma, aniž by potřeboval speciální vybavení či nesehnatelné suroviny. Stačí navštívit běžný supermarket. Nealko by prostě neměla být nuda.

Navíc může část lidí inspirovat k tomu, že pěkná chvilka nemusí být spojena s alkoholem, ale dá se to i jinak,“ říká Jiří Bubla za společnost Mattoni 1873.

Co budete na jeden drink Sucháč potřebovat? "70 mililitrů Mattoni perlivá, dále 15 mililitrů bezinkového sirupu, 40 mililitrů šťávy ze zeleného jablka, 10 mililitrů šťávy z limetky a 10 mililitrů šťávy z řapíkatého celeru. Na ozdobu použijeme plátky zeleného jablka a jedlé květy," vysvětluje barman a pokračuje: "Do sklenice si připravte led. Všechny suroviny kromě Mattoni nalijte do shakeru s ledem a pečlivě protřepejte. Jestliže nemáte shaker, můžete použít třeba zavařovací sklenici. Směs ze shakeru přes sítko přelijte do sklenice s ledem, dolijte Mattoni perlivou a promíchejte lžící. Ozdobte plátkem jablka a jedlým květem a můžete podávat."

Jak Vítězslav Cirok radí, pokud doma nemáte odšťavňovač, můžete zelená jablka i řapíkatý celer rozmixovat, nebo nakrájet na malé kousky a ve větší sklenici nebo míse podrtit paličkou, až pustí šťávu. "Následně přeceďte a můžete přidávat do koktejlu," říká.

Podle něho nový koktejl v sobě kombinuje na první pohled obyčejné suroviny, které však mají pozitivní vliv na lidský organismus. "A protože je jeho složení bohaté na minerální látky a antioxidanty, má posilující účinky na imunitu. Zároveň je však i hravý a plný neotřelých chutí. A díky tomu, že je snadný na přípravu a všechny ingredience seženete v běžném supermarketu, si ho hravě namícháte i doma. Od února ho navíc můžete ochutnat i přímo v karlovarském Becher's Baru," dodává barman.

Recept na jeden koktejl Mattoni Sucháč:

● Mattoni perlivá 70 ml

● Bezinkový sirup 15 ml

● Šťáva ze zeleného jablka 40 ml

● Šťáva z limetky 10 ml

● Šťáva z řapíkatého celeru 10 ml

Ozdoba: Plátky zeleného jablka a jedlé květy

Firma Mattoni spolupracuje s profesionálními barmany na tvorbě originálních nealkoholických koktejlů již téměř třicet let a a díky ní se dostali do popředí mnozí čeští barmani. "Na začátku května letošního roku proběhne v Karlových Varech už 25. ročník světově uznávané barmanské soutěže Mattoni Grand Drink, která je zároveň podvanácté pořádána jako oficiální Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů pod záštitou Světové barmanské asociace. Svojí dosavadní historií si soutěž na mezinárodní scéně vydobyla vysoké renomé a je známá tím, že určuje trendy v oboru. Ty nejlepší kreace se pak snadno dostávají na nápojové lístky barů po celém světě," uvádí Bubla.

Osobu Vítězslava Ciroka není čtenářům nutné připomínat. Pro méně zasvěcené je to od roku 2021 šéf Becher ´s Baru. V oboru se pohybuje už 18 let a postupně se stal jedním z nejlepších českých barmanů, V roce 2022 obsadil třetí místo na světovém finále prestižní barmanské soutěže Diageo Reserve World Class v Sydney, ve stejném roce skončil druhý na Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink.