„Jednorázový příspěvek bude možné využít na kompenzační pomůcky, ozdravné pobyty, rehabilitace pro handicapované děti, lázeňskou léčebně rehabilitační péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění a podobně. Všichni víme, jak složité je to s pojišťovnami, takže sbíráme víčka nebo hrajeme charitativní zápasy. Město chce proto rodičům alespoň trochu ulehčit už tak náročný život. Je to minimum, co pro ně můžeme udělat,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.