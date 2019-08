Za tu dobu jejich věhlas daleko přesáhl hranice regionu, své příznivce mají po celé naší republice. O Roháčích jsem si povídala s jejich dlouholetým kapelníkem Lubomírem „Ríšou“ Melicharem.

Jak vznikla kapela Roháči?

Roháči od svého založení v roce 1975 se prezentovali na naší hudební scéně jako trampská skupina. Přesněji – jako skupina, která hrála moderní trampskou píseň. V té době už zvonila hrana slávě klasických trampských sborů. Hoboes, Pacifik, Rangers, Greenhorni, Spirituál kvintet – to byly skupiny, které se koncem šedesátých let postaraly o drtivý nástup nové vlny v oblasti trampské, folkové a country hudby u nás. Ukázaly, kam se na mnoho let dopředu bude tato hudební oblast ubírat, staly se mnohdy vzory dalším, mladším skupinám, a tak se ve druhé vlně začaly rodit a prosazovat skupiny jako Minesengři, Bobři, Kantoři, Nezmaři, brněnská Ozvěna, Brontosauři a v západních Čechách třeba Roháči, Rychtáři, Cop, Nova a Kluci z Lubů, Trepka, č.p. 8, Vagony a spousta dalších.

Dvorním autorem Roháčů byl v té době V.K. Tomáško. Když se vydal na sólovou dráhu písničkáře, Roháči si vytvářeli širší autorské zázemí, pomalu se vymanili ze škatulky trampská skupina a čím dál zřetelněji se z nich stávala skupina folková. Za ten fakt může široká repertoárová pestrost, obsahující písničky z oblasti folku, jazzu, country, spirituálů, trampských písní, koled i písní lidových. Za 44 let existence skupinou prošla řada méně či více výrazných hudebníků. Sedm let je obsazení beze změny.

Blíží se 45. výročí vzniku kapely. Jaké budou oslavy, dá se už dnes něco prozradit?

Slavit budeme, na konkrétní podobě oslav právě pracujeme. Hrubou představu máme. Krom výjezdních koncertů, které budou dramaturgií připomínat věk skupiny, v našem regionu odehrajeme dva výroční koncerty. Nebudou totožné, věříme, že budou zajímavé. Chystáme se též ukázat na více festivalech, než je náš standard.

Je těžké být v dnešní době regionální kapela?

Záleží na tom, jaké má ta která skupina ambice a co je ochotná pro splnění svých snů udělat.

S čím se Roháči v dnešní době nejvíce potýkají?

Asi s časem. Běží si, chvilku nepostojí a my bychom toho chtěli ještě hodně udělat a stihnout.

Na co mohou být Roháči za těch 45 let právem hrdí?

Asi bych na tomhle místě mohl vyjmenovat všechny ceny z různých soutěží. Portu, Zlatou Portu, dokonce jsme nedávno převzali Trampského Oskara.

I většiny dalších si považujeme. Za ta léta se jich nastřádalo poměrně dost.

Dělá nám radost, že stále dokážeme naplnit sály, že po koncertech nám přijdou diváci poděkovat a popřát další radostná a plodná muzikantská léta. Některé jejich odezvy na sítích jsou až dojemné.

Na co nejraději vzpomínáte? Nějaká „veselá historka z koncertů“?

Muzikantský život je veselý. Tady nejsem schopný vybrat jednu a 100 jich nevytisknete.

Jezdíte po celé republice. Jsou místa, kam se rádi a pravidelně vracíte?

Určitě ano. A zase. Těch míst je celá řada a nerad bych, abych na někoho zapomněl. Ale přeci jen se některá vryla pod kůži tak, že pouhá zmínka o nich nás zahřeje. Bývala to Porta, je to Mohelnický dostavník, je to Sokolovský dostavník, Kulturní léto v Sokolově, města jako Brno, velmi rádi jezdíme do Rousínova, Karviné, na Klenovou, na Šumavský pařez, do Bělé nad Radbuzou, na jižní Moravu, s vánočními koncerty do Plzně, K. Varů, Chlumu Svaté Maří, Útviny, do Radošova a na řadu dalších a dalších míst.

Staly se z některých vašich písniček evergreeny?

Jsou písničky, které na koncertech zahrát musíme. Když na ně nedojde, lidi si o ně řeknou.Toulavej, Čtrnáct trůnů, Až mě zavolá Pán, Nebe plné koní.

Velmi početné a oblíbené jsou vaše vánoční koncerty. Máte pro letošek nějakou novinku?

Každoročně se snažíme na vánoční koncerty zařadit dvě nové písničky. Letos tomu nebude jinak. Již třetím rokem obohacujeme dva z prosincových večerů o vzácného hosta. Štěpán Rak s námi letos přijede do Sokolova a do Horního Slavkova.

Kde vůbec probíhají zkoušky Roháčů?

Zkoušíme v Božičanech u Melicharů. Sousedé jsou tolerantní, zatím si nestěžovali, i když se od září sem tam z oken linou koledy.

Od posledního CD uplynulo pár let. Nenadělíte si k 45. výročí nové?

Rádi bychom. Nahrávací studio je na únor zamluvené, vydavatel domluvený, teď už jen záleží na tom, zda stačíme doplnit playlist a věci nacvičit tak, abychom do studia přišli dobře připravení.

Jak tráví Roháči prázdniny? Odpočíváte?

Byly doby, kdy jsme o prázdninách nehráli. Dokonce jsme spolu trávili vodácký týden na některé z našich oblíbených řek. To už se nám dávno nedaří. Každé léto se stává, že někdo z nás přijede na dovolenou o den později, nebo ji končí o den, dva dříve, abychom mohli jet hrát. Ale koncertů nenabíráme tolik, abychom si nedopřáli odpočinek. Takoví fanatici zase nejsme.

Jaké je největší přání Roháčů k narozeninám?

Z těch lidských – dlouhá, zdravá léta. Život v míru, bez násilí, nenávisti a zášti.

Z muzikantských pak stálý zájem posluchačů a médií, neutuchající invenci, stálý entuziazmus a nevysychající studnici nápadů. Dvěma slovy – přízeň múz.

A na závěr kapelník Roháče i představil. Od služebně nejstaršího:

U zrodu Roháčů byl, i když ještě na nic nehrál, Miloš Rybař. V roce 1976 se stal v pořadí třetím kontrabasistou a na této pozici s různými výpadky setrval do roku 2012. Od té doby se podílí na koncertech z místa zvukaře.

Ríša Melichar na jaře roku 1977 přišel na místo druhého kytaristy, které osiřelo poté, když Helmut Richter zapomněl cestu zpět z návštěvy rodiny v západním Německu. Ríšu si o rok později Roháči vybrali za kapelníka, a jak říká, má z toho radost a šediny.

Jitka Dupalová přišla v roce 1980 jako zpěvačka Karlovarského pěveckého sboru na konkurz k Roháčům a stala se zpěvačkou Roháčů. Po několika letech se stala Jitkou Melicharovou, jak ji posluchači znají dodnes. Citem pro text, sametovým altem s charakteristickou barvou hlasu si brzy získala mnohé roháčomily.

Když jsem v Nové Roli L.P. 1993 za plotem jedné ze zahrádek slyšel mladou dívčinu, jak si zpívá písničky Roháčů, schován za pámelníkem jsem byl přísným dotazem jejího otce, který mě tam našel, vyrušen z poslechu. Otec s nemalým podezřením, ale přece uznal, že jsem neplánoval plenitbu zahrady ani jeho dcery, a pozval mě dál. Pár písniček, pár slov a domluva byla daná. Po maturitě, která měla přijít asi do dvou měsíců, bude uvolněno samostatné rozhodování a cesta k Roháčům bude volná. Olga Nesvadbová, tak se budoucí zpěvačka Roháčů jmenovala (dnes Mašková), si doma vyprosila souhlas s chozením na zkoušky ještě před zkouškami dospělosti. Slib, že bude všechno O.K., splnila, a dodnes jsou tomu rádi nejen Roháči, rodina, ale také mnozí obdivovatelé jejího sopránu.

Antonín Vyšehradský, u Roháčů od roku 2007, je známý kraslický hudebník, kterého si mnozí pamatují jako vedoucího známé, Portou ověnčené skupiny, kraslického Švorcu. Bohužel, Švorc byl nemilosrdně drcen zdravotním stavem jednoho člena tak, že frekvence jejich vystoupení řídla. Toníka jsme oslovili s dotazem, jestli by mohl u Roháčů vypomoct v personální tísni, a oboustranně se ukázalo, že to možné je. Švorc brzy zcela ukončil činnost a Toník, který vypomáhal ještě v Alisonu, zázrakem stíhal. Brzy však Alison rozjel svoji činnost s elánem mládí a bývalý Švorcák a Alisoňák stál před rozhodnutím, co dál. Rozhodl se pro Roháče, k radosti naší, své i mnohých našich příznivců.

V témže roce jsme na konci roku oslovili známého matadora trampských skupin Strejdové a H+28 - Ivana Bartoně. Léta jsme si přáli mít skvělého hráče na foukací harmoniky a zpěváka v jedné osobě. Takový k nám s Ivanem přišel. Do našeho repertoáru si přinesl několik písniček, některé další jsme mu svěřili nebo si sám napsal. Charakteristická barva hlasu vynikne jak v sólovém projevu, tak při tvorbě vokálů. Jeho silnou stránkou je vyhovění textu, vždy mu záleží na tom, co zpívá. Ostatně - jako všem Roháčům.

No a služebně nejmladším Roháčem je kontrabasista Tomáš Čepelák. V roce 2012 u basy vystřídal Miloše a velmi rychle to u nás dotáhl tak daleko, že jako druhý z basistů smí zpívat. Pravda, pouze jednou za rok při vánočních koncertech dva řádky textu, ale na těch si posluchači vždy pošmáknou. Jako všichni chlapi ve skupině, krom Ivana, vášnivý rybář, jako nikdo u Roháčů, myslivec. Tramp, milovník přírody a znalec všeho, co v přírodě roste nebo se v ní hýbe.