Chodov – Netradiční 24hodinová Maxištafeta, kde se i letos běhalo pro chodovskou Mateřídoušku, vynesla dennímu centru celkem 8935 korun.

„V letošním roce se na stadionu sešlo celkem 112 běžců. Společně odkroužili během 24hodinové štafety 276 km a vyběhali tak pro stacionář Mateřídouška 2763 korun. Z dobrovolného vstupného bylo pak vybráno dalších 6172 Kč,“ vyčíslil za pořadatele Miloš Volek a připojil i několik zajímavostí. „Nejstarším účastníkem byl pan Josef Kopecký (89 let), který uběhl 666,66 metru, nejvíce kol absolvoval během 24 hodin Martin Tonhauser, který naběhal 25333,333 metru, mezi dětmi do 15 let pak největší měrou přispěl Lukáš Kopecký, pravnuk nejstaršího účastníka a syn ředitele tohoto závodu, svými 30 koly do konta 10 km. Mezi ženami byla nejúspěšnější Blanka Maucher, která zdolala 47 kol, tj 16 km.“ Letos se konal již 19. ročník Maxištafety a svá kolečka si tu tradičně odkroužili i zástupci stacionáře.