Smrtelná rána. Nevíme nic. Ztráty jsou obrovské a po velkých předsezoních investicích mohou být pro střediska až likvidační. To jsou ohlasy z některých skiareálů v Karlovarském kraji, které musely dle nového nařízení vlády po pouhých devíti dnech provozu opět zavřít.

Sobotní bobování a sáňkování v horské Bublavě. | Foto: Foto: Ski areál Bublava - Stříbrná

„Nevíme vůbec nic. Vláda není schopna dát jasné instrukce, co a jak bude. Máme šest křišťálových koulí do kterých se koukáme a věštíme, zda máme zasněžovat či ne, oslovit brigádníky, nakoupit elektřinu, udržet si zaměstnance. Je tu i zázemí pro návštěvníky. Mají nakoupit zásoby či nemají? Pro středisko jako jsme my, které v létě investovalo do vylepšení skiareálu, je to smrtelné,“ říká jeden z bublavských vlekařů Lubomír Vacovský.