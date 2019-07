Výsledkem bylo 78 tisíc, které předali účastníci 24hodinového cvičení a Šipkařského turnaje Danielce Štambergové a jejímu tatínkovi. Danielce je 10 let, od narození se potýká s rozsáhlým mentálním postižením a nemůže chodit. Miluje pejsky a koně. „Tatínek se stará sám o dvě děti, a proto má můj respekt. Peněžní částka pomůže při Danielčině léčbě,“ uvedl organizátor cvičení na workoutovém hřišti Marek Bery.

Hlavní meta sportovců byla zdolat během 24 hodin 51 tisíc dipů (dip je svalový cvik na hrudní svalstvo -pozn. red.). Za to totiž město Habartov přislíbilo 30 tisíc korun a firma Abydos 10 tisíc korun. Metu sportovní nadšenci splnili kolem půlnoci. Zůstalo už jich sice jen pomálu, ale pokračovali, takže výsledný počet se zastavil na úctyhodném čísle 71 304 dipů. Šipkaři v turnaji sice bojovali o umístění, ale hlavně o to, vybrat co nejvíce peněz. Nakonec přidali 17 531 korun a přispěli i několika dipy. Na samotném hřišti se podařilo vybrat 13 640 korun. „Co mě dostalo nejvíc, bylo, když přišel jeden pán a paní kolem čtvrté hodiny ranní a přispěli třemi tisíci korunami. Doteď nevím, kdo to byl,“ poznamenal Marek Bery.

Během 24 hodin byl na hřišti čas i na doprovodný program. O hudbu se staral DJ Koudy, diváci zhlédli sebeobranu, BG crew ze Sokolova, ukázku bojového umění s nunchaky, kickboxu, ohnivé představení a nechyběl ani ohňostroj. „Velké díky patří všem, co přišli, i všem, co mi pomáhali a sponzorovali. Příští rok budeme určitě pokračovat,“ vzkazuje Marek Bery.