Na kauzu upozornil Český rozhlas, který mimo jiné zjistil, že Pernink prodal letos v červnu zasíťované stavební parcely za 420 korun za metr čtvereční, což je podle oslovených makléřů výrazně pod cenou. Dále upozornil, že pozemky získal i syn starostky, zastupitele, místostarosta a syn vedoucího stavebního úřadu. Vedení obce hájí cenu tím, že chtělo podpořit místní mladé rodiny. Jenže o pozemky žádaly i jiné mladé rodiny z Perninku, ale neuspěly.

Pernink prodal stavební parcely pod cenou, pozemky koupili příbuzní zastupitelů

Starostka Jitka Tůmová se letos po dlouhé době rozhodla už nekandidovat do obecního zastupitelstva. Její syn Jan Tůma, který stavební parcelu získal, ano. A to za hnutí Pernink, náš domov, které nakonec volby v Perninku vyhrálo. Tůma se ale do zastupitelstva nedostal. Jeho matka pro Deník uvedla, že jediným kritériem při prodeji parcel byl jen fakt, že musí jít o mladé rodiny. "Záměr prodeje byl řádně vyvěšen s informací, že o kupujícím rozhodnou zastupitelé. Proč nebyla hodnotícím kritériem nabídnutá cena? To byste se museli zeptat zastupitelů. Neudělali jsme nic, co by nebylo v souladu se zákonem," reagovala Tůmová. Na dotaz, podle čeho volili zastupitelé mezi dvěma mladými rodinami, odpověděla: "Zeptejte se zastupitelů. My jsme do prodeje zahrnuli podmínky, že kupující musí například do šesti let objekt zkolaudovat." Jak potvrdila na připomínku redakce, toto je spíše ochranou před spekulanty, než důkazem transparentnosti prodeje. "Je pravda, že mnozí kupující jsou příbuzní zastupitelů, ale to je máme kvůli těmto jejich vztahům diskriminovat?" poznamenala starostka, která v této funkci vydržela od roku 1998, tedy 24 let. Už před rokem se rozhodla, že znovu už kandidovat nebude a odejde do důchodu.

Vítěz voleb v Perninku a zřejmě budoucí starosta Petr Groh, je ze stejného hnutí, byl v době prodeje parcel s odcházející starostkou v koalici. "Ano, mám ambice stát se starostou. Počítám s tím, že pokud se tak stane, budu uvolněným starostou," uvedl Groh, který je policistou.

Co se týče prodeje stavebních pozemků pod cenou, nechce se k tomu vyjadřovat. "Čekáme, až bude tato záležitost uzavřená. Byl jsem sice v té době zastupitelem, a to v koalici, ale když se prodej projednával na zastupitelstvu, přítomen jsem nebyl, byl jsem tehdy nemocný. Nechci to komentovat," dodal vítěz voleb v Perninku, který odhaduje, že ustavující nové zastupitelstvo by se mohlo konat 24. října.