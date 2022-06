Spolupráce fotbalového klubu Baníku Sokolov a MŠ Pionýrů Sokolov, trvá přes tři roky. Učitelky ho bez nadsázky označují jako nejlepší partnerství všech dob. "A víte proč? Umí to. Jsou to zkrátka profíci a dokáží s nadšením předat dětem přesně to, proč to dělají oni sami. Fotbal se stal součástí jejich životů a svou vášní úspěšně ‘nakazili i naše nejmenší," říká ředitelka školky Michalea Částková.

Spolupráce spočívá v nadstandardních pohybových aktivitách pro děti. Dochází se jednou týdně do tělocvičny nebo na hřiště v areálu ‘Bohemie, kde se dětem věnují profesionální trenéři FK Baníku Sokolov. Trenéři vybírají činnosti a aktivity s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem dětí. Díky tomu je všestranně rozvíjen pohybový potenciál.

Horní Slavkov sehnal praktického lékaře v rekordním čase

"Unikátní spojení našich dvou subjektů umožňuje rodičům umístit své pohybově aktivní děti do školky s rozšířenými pohybovými aktivitami. Součástí je bezesporu vzájemná propagace obou stran. Baník se velmi aktivně podílí na našich sportovních i jiných akcích v MŠ a efektivně dětem napomáhá s pohybovou přípravou od útlého věku tak, aby se sportu neostýchaly," říká Částková. Podle ní se tak otevírá možnost, že i takto malé děti mohou patřit do sportovního klubu, poznat prostředí. A to není vše.

"Nově, přesněji, prvním rokem, rozjíždíme také nadstandardní pohybovou přípravu, a to každé úterý. Týká se vybraných talentovaných dětí z naší MŠ, kterým se trenéři věnují ještě jeden den navíc k běžným návštěvám na Baníku. Děti jsou rozděleny do chlapeckého a dívčího týmu a jejich menší počet tak umožňuje trenérům věnovat se jim s větší intenzitou," konstatuje Částková.

Nejlepším místem pro život je Karlovarský kraj. Výsledky má jako na houpačce

"Klobouk dolů před profesionálním přístupem licencovaných mládežnických trenérů ke všem dětem. I těm nejmenším jsou schopni ‘ušít hodinu na míru, promyšlenou a do detailu připravenou. Někdy máme pocit, že trenér Hájek je jedním z našich pedagogů, jelikož jeho jméno je mezi dětmi velmi často zmiňované. Mají mezi sebou bezvadný vztah a velmi dobře na sebe reagují, je to koncert vidět tohle na vlastní oči a my to nadšení a čistou radost na obou stranách vídáme jakožto pedagogové doprovázející naše malé sportovní nadšence," přibližuje atmosféru společných setkání další z učitelek Romana Veselková.

Celá školka si partnerství s FK Baník Sokolov velmi cení. "Řádně si jej užíváme a jsme přesvědčeni, že bude pro všechny zúčastněné přijímáno s radostí a ohlasem jako doposud. Tahle symbióza byl tah na bránu, opravdové malé vítězství pro naše děti. Mateřská škola tímto děkuje FK Baníku Sokolov za skvělou spolupráci," dodala Částková.