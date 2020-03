Veřejná prohlídka šesti nových bytů v areálu bývalých chráněných dílen v Poláčkově ulici, která byla naplánována na 18. března, byla zrušena, a to vzhledemk mimořádným opatřením proti šíření koronaviru.

Prohlídku bytů pro seniory zrušili | Foto: Deník / Roman Cichocki

O nových nájemnících rozhodne soutěž, kdy zájemci budou nabízet výši nájemného za metr čtvereční. Minimální cena za metr čtvereční bude 95 Kč. Nové byty jsou o velikostech od 35 do 53 metrů čtverečních. Příjem přihlášek potrvá do 30. března do 17 hodin v podatelně anebo písemně na adresu úřadu. Přihláška a další dokumenty jsou na webových stránkách města, pošlete v zalepené obálce, s nápisem Byty– Gagarinova, číslo bytu a nápisem Neotvírat.