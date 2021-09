Výstavba areálu trvala několik let. Vybudovaly se tam komunikace, odvodnily se plochy, vzniklo schodiště ze žulových stupňů, osvětlení areálu, členění vlastní plochy hřbitova do sektorů, včetně kaple v irském stylu. Březová ji nechce mít jen jako smuteční prostor.

Unikátem je nejen kaple, ale i samotný hřbitov. Vznikl teprve před pár lety jako zcela nový, což je v regionu naprosto ojedinělé. Modlitbu pro vysvěcení nového hřbitova si musel oprášit i farář, protože se nedělá každý den. Do té doby byli nuceni pozůstalí z Březové umisťovat ostatky svých příbuzných v okolních městech a obcích. Drtivá většina z nich je poté nechala přemístit na nový hřbitov, který má navíc nádhernou dominantu. Tou je právě kaple v irském stylu.

"Při vyhlášení jsem prožil významný den mého komunálního snažení. V Praze náš projekt získal absolutní prvenství mezi velkou konkurencí. Mám dobrý pocit z toho, že to pachtění má smysl," řekl Bouda.

Dřív to byl jen takový sen, jehož pouhá studie ležela starostovi Březové u Sokolova Miroslavu Boudovi v šuplíku. Poté však přišel na řadu projekt nové hřbitovní kaple a nakonec se objevili i první dělníci. Dnes multifunkční kaple v irském kamenném stylu stojí a ví o ni celá Česká republika. Projekt se totiž stal absolutním vítězem soutěže Komunální projekt nejen ve své kategorii, ale i celkově. Březovský nápad uspěl mezi pěti sty konkurenty.

