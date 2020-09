Projekt se totiž úředníkům líbil, a proto na něj přidali peníze. Nedávno sice poslali na stavbu dotaci ve výši 50 milionů korun, ale začaly se objevovat milionové vícenáklady, z nichž se požadavek na dva miliony korun za vícepráce městu nelíbí.

Jsou za nimi podle informací z úřadu chyby projektanta. Město si ho pozvalo, aby částku zdůvodnil. Někde svou chybu uznal, jinde to zdůvodňoval změnami norem a nařízení.

Dotace na stavbu tak dosáhne 65 milionů korun, celkové náklady jsou 150 milionů korun.

„Musím konstatovat, že se podařila skvělá věc. Po padesátimilionové finanční injekci se tak jedná o další částku, jež významně vypomůže městskému rozpočtu,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Práce na zařízení pro seniory, které se bude jmenovat Čtyřka, postupují podle plánu. Hrubá stavba je téměř hotova. „Nyní je tam možné vidět takřka všechny stavební profese,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková.

Stavět se začalo loni v srpnu, dosud bylo prostavěno 60 milionů korun. Předpokládaný termín dokončení je v dubnu příštího roku. Poté se objekt musí osadit mobiliářem a vybavit gastroprovoz.

„Datum otevření si netroufám říct přesně. Musí se zajistit personál a registrace sociálních služeb. Když to půjde hladce, mohlo by to být na podzim příštího roku,“ dodala starostka.