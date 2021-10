Proto Deník položil několik otázek bývalé hejtmance Janě Mračkové Vildumetzové z ANO, které je v současné době v krajském zastupitelstvu v opozici.

Co se vám nelíbí na vybraných projektech?

Myslíme si, že mezi projekty chybí takzvané produktivní investice, tedy projekty, které mají hmatatelné a jasně čitelné výsledky, a to ať už ekonomické, nebo personální. Bavíme se o transformaci regionu a zahlazení následků těžby hnědého uhlí a vedení kraje chce rekonstruovat horský hotel, kde se nikdy nic netěžilo? Vždyť to je naprosto proti všem zásadám a dotačním pravidlům. Dalším problémem je z našeho pohledu několik málo čitelných agentur, jejichž přínos pro kraj je minimálně diskutabilní, a hlavně není nijak vyčíslený nebo viditelný jejich přínos. Vše je v oblasti teorie, pokusu a omylu. A přitom dobře víme, že mezi přihlášenými projekty produktivní investice jsou, úplně stejně jako tam jsou projekty, kde je jasně specifikován počet nových pracovních míst, ekonomický přínos regionu a mnoho dalšího. A tyto bychom rádi znali a chtěli mít možnost posoudit, zda jsou reálné a pro kraj přínosné.

Kritika zazněla i na adresu Regionální stálé konference (RSK)?

Ano. Kritizujeme i tento subjekt, ale v souvislosti s ním kritizujeme stále dokola vedení kraje, neboť víme, že ani členové RSK nedostali úplné a dostatečné informace k celému procesu transformace ani k jednotlivým projektům, hodnotitelům a dalším důležitým věcem.

Zmiňujete problémy i ohledně hodnotitelů. Proč?

Dodnes nevíme, kdo hodnotitelé byli. Nevíme, jestli to byli kamarádi radních, jestli to byli zástupci předkladatelů jedenácti vybraných strategických projektů, zaměstnanci společnosti AQE, kteří jednali na politickou objednávku… Prostě nevíme vůbec nic. Vše je tajné, zamlžené a zastřené. Tak to ale být nemá. Na začátku jsme říkali, že se jedná o veřejné finanční prostředky, a proto má být vše jasné, přehledné, transparentní a hlavně na základě většinové shody.

Jaké řešení nyní navrhujete?

Navrhujeme provést celý proces znovu, a to v co nejkratším termínu. Navrhujeme prezentovat veřejně všechny projekty, diskutovat o nich, najít většinovou shodu a teprve poté je předložit vládě a Evropské komisi.

Dá se toto ještě nyní stihnout?

Určitě se dá stihnout hodně věcí. My jsme připraveni pracovat a jsme připraveni procesu transformace věnovat patřičnou pozornost a zodpovědnost. Jedná se totiž o obrovský balík peněz, o obrovskou šanci pro Karlovarský kraj a jeho obyvatele a samozřejmě i o obrovskou šanci pro starosty měst, místní podnikatelské a další subjekty působící na území kraje.