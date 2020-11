Nevzhledné prostředí u zdravotního střediska v Sokolově se mění. Město chce, aby zastaralý prostor dostal nový, důstojný vzhled.

Prostor před zdravotním střediskem dostane důstojný vzhled. | Foto: Město Sokolov

Zároveň si slibuje, že se tam přestanou scházet lidé, kteří narušovali veřejný pořádek. „Ploše dominovalo takzvané rabátko, které tam vzniklo před několika desítkami let. Jeho stav byl už nevyhovující. Stejně tak tam byl špatný stav zeleně. Kvůli nedostatku prostoru se například kořeny stromů neměly kam rozrůstat a tak začaly usychat. Místo využívali k posedávání lidé, kteří nedodržovali vyhlášku města, což bylo i častým terčem kritiky obyvatel sídliště,“ řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Vznikne tam prostranství s parkovou úpravou, jíž bude dominovat symbolické písmeno „s“. Tímto prostorem vede i nová trasa víceúčelové stezky pro cyklisty a pěší. Akci připravil odbor rozvoje města, vlastní realizace se pak ujala městská společnost SOTES Sokolov. Úprava celého místa by měla být hotová do konce listopadu a náklady se pohybují kolem 1,8 milionu korun.