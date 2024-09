Součástí toho byla i zásadní přeměna volných a travnatých ploch. Změnil se tak například zcela vstup do samotného objektu Městské tržnice. Ne všude se ale sadbová úprava osvědčila.

Konkrétním příkladem je pruh podél parkoviště před Grandhotelem Ambassador Národní dům, kde stávají autobusy během pauzy. Místo bylo oploceno alternativně jen kůly, mezi nimiž je natažený provaz, respektive byl. Současná realita je totiž taková, že kůly jsou tam vytrhané ze země, provaz už dávno dosloužil svým účelům, pruh je plný uschlé vegetace a v tom všem se válí neskutečné množství odpadků. A kolem toho chodí denně tisíce Karlovaráků.

„Právě tato část zeleně ale není v majetku města a tedy ani v naší správě. Vlastníkem pozemku je Ambassador Národní dům,“ vysvětluje Tomáš Kumpert. zástupce ředitele a vedoucí střediska parků městské společnosti Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary.

Ředitel grandhotelu Jan Ždárek o neutěšené situaci ví a není z ní rozhodně nijak nadšen. „V době rekonstrukce Tržnice toto místo sloužilo pro skládku materiálu. Po kompromisu s městem došlo následně k dohodě, že tento pruh město revitalizuje. A výsledek je tento. Chtěli bychom zde plot zcela jiný, abychom naše pozemky oddělili, ale to nám nedovolí nejen památkáři, ale ani městští architekti. Přes ten pruh chodí spousta lidí, kteří si přes něj dennodenně zkracují cestu, není proto divu, že kůly jsou dávno vytrhané. A každý, kdo si tudy zkrátí cestu, tu rovnou vyhodí obsah svých kapes,“ komentuje situaci ředitel hotelu.

Na základě podnětu redakce Karlovarského deníku ale okamžitě vyslal do terénu své zaměstnance, který pruh vyčistili od odpadků. „To ale můžeme dělat den co den, tím se problém nevyřeší. Nepořádní Karlovaráci a bezdomovci nám přidělávají starosti. Lidé využívají naše prostory, kam chodí vykonat velkou i malou potřebu, minimálně jednou týdně řešíme vloupání do objektu, přespávají u nás bezdomovci. Situace je neúnosná a troufám si říci, že čím dál horší,“ pokračuje ředitel Žďárek, který inicioval jednání na radnici i s architekty o možné realizaci nového oplocení.

„Situaci s Ambassadorem řešíme. Pokud půjde o ideálně výtvarně zpracovaný plot vhodný do tohoto místa, nemáme s ním problém,“ uzavírá Karel Adamac, ředitel Kanceláře architektury města.

Otázkou je, jaká bude budoucnost celé této lokality. Jak totiž Deník před pár dny informoval, město plánuje zásadní změny v této části města. Dopravní terminál se má totiž přestěhovat na Dolní nádraží. Místo nástupišť chtějí Karlovy Vary vybudovat náměstí a Varšavská ulice, kde právě nyní stávají autobusy během přestávek a přijíždějí sem například linky z Prahy, má sloužit jako klasické zastávky.