Zemědělci, kteří se ve čtvrtek 22. února v Karlovarském kraji připojili k protestu, chtějí, aby česká vláda vytvořila podmínky pro lidi, kteří se zabývají zemědělstvím. Což podle nich nyní vláda nečiní. Nic víc, nic míň, jak sami potvrdili v Klesti na Chebsku, odkud v 10 hodin dopoledne vyráželi směr Pomezí nad Ohří a zpět.

Protesty zemědělců v Karlovarském kraji | Video: Cichocki Roman

"My to za těchto podmínek dělat nemůžeme, protože nevyděláme peníze, abychom mohli zaplatit, co je k podobnému podnikání třeba," řekl Jiří Vacek, který se označuje za sedláka a čtvrteční protest byl podle něho protestem místních sedláků nikoliv agrární komory, asociací, odpadlíků a dalších.

"Chceme dát jasně najevo, že s tou situací, která zde je, nesouhlasíme. Nic jiného za tím nehledejte. Vláda prostě nevytváří podmínky pro to, aby zemědělská výroba byla rentabilní. Zemědělská výroba je regulovaná. Stejně tak výroba potravin. V celé Evropě. Je to výroba, do které zasahuje evropská komise a naše vláda. Na jedné straně regulují ceny tím, že chtějí sociální smír na trhu potravin, jejichž ceny se snaží tlačit dolů. Na druhou stranu stanovují omezující podmínky, za kterých my můžeme vyrábět. Jsou to například výměry, hnojení, chemie, období, kdy můžeme dělat to či ono," popsal Vacek.

Zemědělci tak plní opatření, které jim vláda ukládá a to je stojí peníze. "Na to nám vláda dává dotace národní i evropské. Ve finále celý tento koktejl vytváří konkurenční prostředí, v rámci Evropské unie, v rámci jednotlivého trhu, na kterém by měli soutěžit všichni sedláci z celé Evropské unie za jednotných a rovných podmínek. Ale tak to ve skutečnosti není, protože česká vláda je papežštější než papež. Za prvé pro nás, na rozdíl od okolních sedláků, zpřísňuje podmínky a za druhé nám neplatí peníze. Berou nám národní dotace," konstatoval Vacek s tím, že vláda vytváří další a další podmínky, ve kterých nelze dosáhnout rentability výroby.

Zároveň nastínil i to, jak by to mohlo fungovat. "Kdyby nás nechali na pokoji, nekladli nám žádné podmínky tak, abychom si mohli ceny určovat sami, pak by se ukázalo, kdo dělá nejlépe a kdo dělá nejlevněji. V každém státě jsou jiná pravidla. A pak je věc nejdůležitější, a to je obchod. Kdo a čí výrobky prodává. A tam my jsme v rámci evropského trhu vždycky ti druzí. A to je celý problém. Je to vlastně velmi jednoduché," dodal Vacek.