Starostové v Karlovarském kraji marně bojují proti uzavření poboček pošt ve svých městech. Zatímco v těch menších se s tím dalo možná počítat, v těch větších lidé věřili víc, že se podaří poštu zachránit.

Sokolovská pošta, která má být zrušena | Foto: Deník/Roman Cichocki

Marně. Prozatím se to nepodařilo ani v Sokolově, kde žije přes 23 tisíc lidí. V dalších městech, jako je například Chodov, byla prý jednání zbytečná, rozhodnuto už bylo dávno, návštěvy zástupců pošt byly jen symbolické. "Zástupci pošty si přijeli jen vyslechnout argumenty a poté sdělili, že už je dávno rozhodnuto. V Chodově to nebyla konstruktivní debata. Naše argumenty byly sice vyslechnuty, ale to je vše. Bylo prostě už dávno předtím rozhodnuto, že pošta v Chodově bude zrušena," říká starosta Chodova Patrik Pizinger.

Zrušena bude pošta ve Staroměstské ulici v obchodním domě, kterou vnímá vedení města jako nezbytnou součást služeb pro obyvatele žijící v blízkém okolí, včetně nedalekého domu s pečovatelskou službou. „Pro sídlištní město velikosti Chodova opravdu nejsou dvě pošty luxus a pro mnoho lidí, především seniorů, je pošta pořád důležitým partnerem. Právě pošta ve Staroměstské ulici by naopak měla svou provozní dobu prodloužit, aby ulehčila lidem na směnném provozu a lidem, kteří se vracejí pozdě z práce,“ poznamenal starosta s tím, že s Českou poštou je nutné něco udělat. "Státní podnik se dlouhodobě potácí v problémech a celková změna je nutná. Přistoupit ale místo změny k tupému škrtání, to nevnímám jako snahu o zlepšení,“ dodal Pizinger.

Schody u pošty jsou ostudné, kamery jim ale nepomůžou

Jednání nedopadla ku prospěchu občanů ani v Sokolově. Potvrdil to starosta Petr Kubis. "Pošta 5 na sídlišti se ruší. To je nejen dle mého názoru bohužel nezvratný fakt. Zástupci pošty nepřipustili žádné naše námitky," řekl Kubis. Na otázku, zda se budou snažit o jinou alternativu, například Poštu Partner, odpověděl, že i tuto variantu město probíralo. Sokolovu se však nechce za stát řešit další věc. "Už několik let suplujeme za stát řadu věcí, které stojí město nemalé peníze. Tohle by byla jedna z dalších. Bohužel stát na nás kašle a musíme si pomoci sami, jak už jsem avizoval v mnoha jiných případech. Za stát už řešíme spoustu dalších věcí, například v oblasti bezpečnosti či zdravotní péče," dodal Kubis.

"Když se na vyplácí na poště 5 dávky, je venku fronta až ke zdravotnímu středisku. Jestli se tisíce klientů pošty přesunou dolů na hlavní, bude to pro Sokolov katastrofa. Já sama špatně chodím a vozí mě na poštu můj známý. Nevím jak to budu dělat na hlavní poště, kde je problém zaparkovat už nyní. Až se tam všichni nahrnou, kde budou parkovat? Jak dlouho tam strávím? Nemůžu říct známému počkej na mě půl dne, než na mě přijde řada. Zabývá se tím vůbec někdo," povzdechla si osmdesátiletá Alenka Onysková.

Lidé byli při sbírce potravin štědří. Stále však chybí drahá kojenecká strava

Horní část města může čítat deset až jedenáct tisíc lidí. Ti všichni někdy poštu využili. Mnozí z nich ji navštěvují pravidelně. "Jsem v Sokolově od roku 1945 a celý život navštěvuji pobočku na sídlišti. Jsem tu velice spokojená, je zde velmi solidní personál. Pokud se pobočka zruší, nevím co budu dělat. Jsem velmi nespokojená," uzavřela Onysková.