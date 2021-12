"Máme tady úplně jiné starosti. V těchto dnech jsem viděl asi na třech místech lidi jak fedrovali brikety do baráků. Já také zrovna štípu dříví. Důležité je zachovat si i zdravý rozum. Myslím si, že není dobře, když někdo zapne televizi a hltá zprávy o covidu postupně na všech stanicích," říká Rudolf Kovařík ze Šindelové.

Náměstí ČSM v Chodově chtějí proměnit v lukrativní moderní část města

Zároveň existenci viru nepopírá. "Ano covid je mezi lidmi to, je jasné. Kdo to popírá, je hlupák. My máme v Šindelové tu výhodu, že na 35 kilometrech čtverečních jsou chalupy rozházené po celé obci. Pan ministr by z nás měl radost. Dodržujeme rozestupy jak mezi lidmi, tak mezi domky," míní Kovařík.

Zároveň dodává, že u nich na kopcích bylo odjakživa dostatek špiritusu a zelí, což je podle něj lety prověřená prevence proti všem chorobám. "Teď v předvánočním čase už taky padlo pár čuníků a lidé se snaží užívat si adventní čas. Přeji všem, aby covid zmizel zcela a už se neobjevil," dodává Kovařík.

Stejná situace panuje i v sousední Přebuzi. Chalupy rozházené po kopcích, z komínů stoupá kouř, ze stájí vykukuje dobytek a několik málo chatařů zápasí s lopatou, aby se dostali sněhem ke dveřím. Jinak nikde ani živáčka. "Je tu hodně chatařů. A proč my místní nemarodíme? Nemáme na to čas, kdo by se staral o hospodářství," směje se jeden ze starousedlíků.