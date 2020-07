Protidrogová koordinátorka se prošla Sokolovem

Do Sokolova zavítala Jarmila Vedralová, národní protidrogová koordinátorka. Přijela na pozvání starostky Renaty Oulehlové a zapojila se nejen do porady integrovaného záchranného systému, ale vyrazila i do sociálně vyloučených lokalit.

Návštěva Jarmily Vedralové v Sokolově. | Foto: Foto: (mel)