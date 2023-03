Čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice, tedy 4,39 procenta, vykazoval na konci letošního února Úřad práce v Karlovarském kraji. Evidoval 8 714 uchazečů o zaměstnání, z okresů byla největší nezaměstnanost okres Sokolov.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Běčák

"Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 123, což je o 1,4 procenta. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy. Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 402 a mezi uchazeči bylo také 904 osob se zdravotním postižením," uvedla Jana Špačková z Krajské správa ČSÚ v Karlových Varech.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci února roku 2023 lidé ve věku 55 až 59 let. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 43 let a nezaměstnaní tak byli o 0,6 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech kraje 3 046 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 35 procent všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 8,2 procenta.

OBRAZEM: V Chebu se tančilo a zpívalo. Uskutečnil se tu hasičský ples

"Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,1 procenta z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 27,2 procenta uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 127 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k mírnému poklesu těchto uchazečů o 3,4 procenta. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary, výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 805 korun," sdělila Jana Šačková.