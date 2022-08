"Průvodce si mohou lidé projít a dovědět se spoustu zajímavostí o historii významných objektů města. Nahlédnout do nich mohou prostřednictvím běžných či otočných fotografií a bohatého bonusového materiálu. Tím jsou například hrané scénky Pouličního divadla Viktora Braunreitera či historické dokumenty z hradního depozitáře a soukromých sbírek, které ukazují, jak dané objekty vypadaly v časech dřívějších. Díky tomuto projektu máte jedinečnou příležitost nakouknout t i do míst, která nejsou běžně veřejnosti přístupná. Jsou to zastupitelský sál radnice, krovy kostela sv. Václava či útroby hlavního betonového mostu," říká ředitelka hradu Loket Jana Těžká.