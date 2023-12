Je to perverzní. Je to neuvěřitelné. Velké zklamání a emoce byly znát na radních Sokolova po zveřejnění průzkumu kvality života. Zveřejnila ho společnost Obce v datech. Ta v rámci Indexu kvality života porovnala u 206 českých obcí s rozšířenou působností veřejně dostupná data ve třech základních oblastech, jako je zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání a v neposlední řadě vztahy a služby.

Jak se žije v Sokolově | Video: Cichocki Roman

A zatímco Cheb se stal absolutním skokanem roku, a podobně dobře si vedly i Karlovy Vary či Mariánské Lázně, tak Sokolov dle těchto dat zcela propadl a umístil se na pomyslném chvostu žebříčku. Patří mu 195 příčka.

"Sokolov dlouhodobě investuje nemalé finanční prostředky do infrastruktury města. Na výsledky tohoto průzkumu budeme reagovat. Budeme chtít znát podrobně, jak s daty pracovali. Chceme s nimi také osobní schůzku, kde budeme požadovat jasnou argumentaci, jak k těm číslům přišli. My se zde dlouhodobě snažíme o rozvoj města, mluvíme o tom, jak změníme jeho image a pak si naši občané přečtou, že jsme téměř na chvostu republiky. To nám přijde nefér," říká starosta Sokolova Petr Kubis.

Radní zmiňovali například sousední Kraslice, které se v tabulce umístily výše, a to na 280 místě. "Při vší úctě k městu Kraslice si myslím, že před Sokolov nepatří," řekl Kubis k průzkumu.

Stružná si pod stromeček nadělila nezvyklý dar

"Mě to tak nazvedlo, že jsem nespal. V hlavě jsem si promítal, kde je chyba. A přiznám se, že podle průzkumu je lepší jít bydlet do Kraslic či Aše než do Sokolova. Tato data mi přijdou až perverzní. Máme pět základních škol perfektně vybavených, sedm mateřských a sedm středních škol, nejmodernější kino v regionu, divadlo, a co se týče sportu, tam je to pro mě úplně neuvěřitelné. Máme zimní stadion, dva kryté bazény, dvě koupaliště, cyklostezky, devět velkých fotbalových hřišť, z nichž čtyři jsou z umělým povrchem. Dále je zde 1300 městských bytů nádherně zrekonstruovaných. Dětských hřišť přes stovku, kdo má takové zařízení pro seniory jako my," ptá se místostarosta Sokolov Jan Picka. Zmínil i životní prostředí. "Dvakrát třikrát zasmrdí chemička, ale jinak jsme zeleným městem. Nízká kriminalita a další. Nemáme se za co stydět. Nechápu proč do průzkumu zařadili koeficient zvýhodnění pro pohraniční města. To je to, co vyšvihlo Aš, Cheb, Kraslice. Já nepatřím k těm, co říkají, že když mě chcípla koza, ať chcípne i všem ostatním. Ale dělejme to srovnatelně. Je to tak velké kopnutí do kotníku, že jsem z toho opravdu naštvaný," dodal Picka.

Průzkum porovnávající kvalitu života v obcích s rozšířenou působností realizuje společnost Obce v datech již šestým rokem. Jejím hlavním konzultačním partnerem je nadnárodní společnost Deloitte, poskytující profesionální služby v oblasti auditu, daní, konzultingu, podnikových rizik a finančního poradenství. V rámci průzkumu se hodnotí například dostupnost zdravotních služeb, kapacity jednotlivých typů škol, nabídka pracovních míst, dostupnost bydlení, dopravní napojení nebo dostupnost různých služeb. Pro tyto účely jsou využívána data Českého statistického úřadu, Úřadu práce ČR i dalších institucí. A právě na Deloitte se chce Sokolov obrátit.

K průzkumu se vyjádřil i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Samozřejmě víme, že ne všude se lidem žije dobře. Každé město, každá obec má své specifické problémy, se kterými se potýká. Při našich pravidelných cestách po regionu o nich se starosty hovoříme a snažíme se hledat možná řešení. Ta ovšem nejsou mnohdy proveditelná ze dne na den, ale vyžadují delší čas. Výsledky tohoto průzkumu však jasně dokládají, že se náš kraj postupně mění k lepšímu, že je kvalitním místem pro život a že má rozhodně co lidem nabídnout,“ uvedl Kulhánek.